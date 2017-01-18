Во Владивостоке выступит питерская рок-группа «Пилот». Музыканты представят приморскому зрителю юбилейную программу «Двадцатничек», сообщает РИА «Восток-Медиа».

В этом году команда «Пилот» отмечает двадцатилетие. По случаю крупной даты музыканты организовали большой тур, который начнётся на их родине – в Санкт-Петербурге. Гастроли группы продлятся фактически год и включат в себя более 50 городов России и соседских стран.

На протяжении всего 2016 года «Пилот» тщательно готовился к проведению «Двадцатничка». Для этого специально взяли небольшую паузу и гораздо реже выступали. Основные сеты музыкантов пришлись на летние фестивали.

При этом команда не спешит раскрывать секреты предстоящего турне. Однако известно, что в концертную программу попали самые известные и любимые фанатами песни, а также новые композиции.

К юбилею в этом году свет увидит и полноценная иллюстрированная книга с полной информацией о группе и дискографии. К изданию будут прилагаться диск и забрендированная флешка. На неё попадут лучшие песни за всю историю коллектива в акустической версии.

Концерт во Владивостоке пройдёт 24 февраля в SanRemo Hall.



