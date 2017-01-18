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Генконсул КНР встретился с руководством Владивостока

Генконсул КНР встретился с руководством Владивостока
Родной город Янь Вэньбиня станет побратимом приморской столицы
19 минут назад
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", vlc.ru

Генеральный консул Китайской Народной Республики во Владивостоке Янь Вэньбинь, назначенный в декабре прошлого года, встретился с и. о. мэра Константином Лободой. В планах - развитие взаимовыгодных связей, подписание договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином.

Сегодня, 18 января, спустя почти месяц после назначения Янь Вэньбиня генконсулом, он впервые посетил администрацию Владивостока и пообщался с двумя вице-мэрами, другими представителями власти.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа», рост потока туристов из Китая и развитие деловых, культурных связей с Приморьем привели к открытию Генерального консульства КНР в сентябре 2016 года. Позднее, 19 декабря, приступил к работе генконсул - Янь Вэньбинь. Известно, что он родился в Харбине в 1967 году, работал в Китае, России, Казахстане и Узбекистане.

Константин Лобода поздравил гостя с началом работы в новом статусе и подчеркнул, что у столицы Приморья сложились с Китаем многолетние добрососедские отношения. Одним из первых побратимов Владивостока стал в 1992 году город Далянь, а в 2011-м подписан договор о побратимстве столицы Приморья с Яньбянь-Корейским автономным округом Китая. В планах на 2017 год - подписание договора о побратимских отношениях между Владивостоком и Харбином. 


 

 
 
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