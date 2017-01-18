Александр Щербаков: юридическая помощь во Владивостоке стала доступнее

Приморское отделение Ассоциации юристов России под эгидой «Молодёжного антикоррупционного проекта» партии «Единая Россия» продолжает оказывать правовую поддержку населению во Владивостоке. В ближайшей перспективе партийцы планируют охватить весь край.

Уже больше месяца жители Владивостока, столкнувшиеся со сложными правовыми вопросами, могут получить бесплатную квалифицированную помощь в юридических клиниках. Специалисты регионального отделения Ассоциации юристов России совместно со студентами вузов в рамках реализации «Молодёжного антикоррупционного проекта» «Единой России» в Приморье обрабатывают обращения граждан. Жители Владивостока могут обратиться к профессиональным юристам по огромному спектру правовых вопросов: от сбора и заполнения необходимых документов, справок, исков до обращения в органы власти и помощи в решении гражданских споров. Работа юридических клиник касается всех областей права, кроме уголовных дел и криминалистики.

Работа с обращениями граждан позволяет профессиональным юристам выявить признаки нарушения антикоррупционного законодательства и так называемые коррупционные ёмкости. Благодаря личным беседам с жителями специалисты могут выявить случаи недоработки власти и контролирующих органов.

«Оказывая юридическую помощь населению, мы можем выявлять самые актуальные вопросы, волнующие людей, а также фиксировать факты нарушения антикоррупционного законодательства. Сейчас мы оказываем правовую поддержку на территории Владивостока, однако уже в наступившем 2017 году мы расширим площадь своей работы на весь остальной край», – заявил Александр Щербаков.

Приём граждан проходит в юридических клиниках, которые сформированы на базе высших учебных заведений. Консультационную поддержку жителям края оказывают специалисты Приморского отделения Ассоциации юристов России, а также лучшие студенты-юристы профильных вузов.

«Наша работа направлена на содействие в формировании правового государства, повышение уровня юридической грамотности и подкованности граждан. Специалисты помогут правильно составить обращение в какой-либо орган власти, написать заявление, оформить те или иные документы», – объяснил Юрий Мельников, руководитель Приморского регионального отделения Ассоциации юристов России.

Чтобы записаться на приём в юридическую клинику, необходимо позвонить по телефону: 8-950-281-69-24.



