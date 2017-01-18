В вузах Приморья начинаются дни открытых дверей

В последней декаде января некоторые вузы Приморья уже начнут приглашать старшеклассников на дни открытых дверей. Полезность профориентационных мероприятий давно очевидна для всех их участников – и школьников, и родителей, и вузовских преподавателей. В дни открытых дверей учебные заведения проводят презентации, ярмарки, игры. По словам сотрудников краевого департамента образования и науки, посещение вузов даёт возможность потенциальным студентам окунуться в атмосферу учебного заведения и познакомиться с будущими наставниками.

Первым день открытых дверей проведёт Дальневосточный институт искусств для абитуриентов художественного факультета – это мероприятие намечено на 19 января. Узнать об условиях посещения факультета можно по телефону: 8 (423) 222-16-32. Традиционно путь в институт искусств для художников начинается с Владивостокского художественного училища, то есть, абитуриентский поток в институте искусств нельзя назвать массовым.

21 января состоится день открытых дверей в Дальневосточном федеральном университете в кампусе на острове Русский. С 10:00 до 16:00 в корпусе В будет работать образовательная выставка. Гостей пригласят на экскурсии по территории кампуса ДВФУ на автобусах-шаттлах. В 13:00 в конференц-зале «Сопка» состоится круглый стол, где руководство вуза, педагоги и представители общественности обсудят тему создания образовательного округа ДВФУ и работы с одаренными детьми.

4 февраля в 12.00 свои двери для будущих студентов откроет Морской государственный университет имени Геннадия Невельского. Мероприятие состоится в актовом зале учебного корпуса №1. 7 февраля наметила день открытых дверей Приморская государственная сельскохозяйственная академия, расположенная в Уссурийске.

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса планируют провести дни открытых дверей в марте, в дни школьных каникул.