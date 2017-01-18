Десятки объектов в Приморье отключат от света из-за долгов

Более 20 объектов «Примтеплоэнерго» будут отключены от электроснабжения за долги. Сумма задолженности уже превысила 500 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу «ДЭК».

Дальневосточная энергетическая компания намерена ограничить подачу электроэнергии на 20 административно-хозяйственных и вспомогательных объектах теплоснабжающей организации «Примтеплоэнерго». Из-за долга в 503,2 миллиона рублей с 23 января без света останутся административные здания, нефтеперевалочные базы, топливные склады и гаражи, обслуживаемые Партизанским, Артёмовским, Михайловским, Лесозаводским и Дальнегорским филиалами предприятия-должника. При этом ограничения не коснутся жилых домов и социально значимых объектов.

По словам заместителя генерального директора по сбыту ПАО «ДЭК» Сергея Хитуна, все прошедшие в прошлом году переговоры не привели к решению проблемы – компания так и не выполнила предоставленные планы-графики. «Продолжает развиваться критическая ситуация, в которой ПАО «ДЭК» вынуждено кредитовать крупнейшего поставщика теплоэнергетических ресурсов Приморского края на весь объём его электропотребления и фактически нести бремя содержания недобросовестного потребителя», – отметил Сергей Хитун.

Представители «ДЭК» отмечают, что не раз обращались за помощью в администрацию региона, однако краевые власти так и не смогли урегулировать вопрос с долгами подведомственной организации.

Между тем, по информации пресс-службы «Примтеплоэнерго», юристы предприятия делают всё возможное, чтобы не допустить отключений. По их мнению, действия «ДЭК» незаконны, так как отключениям подвергнутся социально значимые объекты. Представители структуры уже приготовили исковые заявления и обратились в районные прокуратуры.

«Подобные действия энергетиков грозят остановкой мазутных котельных, что в свою очередь может привести к чрезвычайной ситуации в теплоснабжении социальных объектов Приморья. Под угрозой оперативное реагирование на аварийные ситуации диспетчерской службой КГУП «Примтеплоэнерго», а также становится невозможным приём платежей населения за оказанные услуги по теплоснабжению», - уточнили представители предприятия.

«Примтеплоэнерго» не может расплатиться с «ДЭК» из-за большой дебиторской задолженности. «Так, по состоянию на 1 января 2017 года задолженность потребителей - как физических, так и юридических лиц перед КГУП «Примтеплоэнерго» равна 3 миллиардам и 135 миллионам рублей. Это является основной причиной, по которой «Примтеплоэнерго» не может вовремя расплатиться с ПАО «ДЭК». Общий долг компании перед энергетиками на сегодняшний день составляет порядка 473 миллионов рублей», - пояснили представители компании.