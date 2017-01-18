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В Приморье микроавтобус провалился под лёд

В Приморье микроавтобус провалился под лёд
Инцидент вновь произошёл возле острова Скребцова
полчаса назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dpscontrol_125rus

Сегодня утром очередной рыбак утопил свой автомобиль в Амурском заливе, сообщает РИА «Восток-Медиа». Инцидент произошёл возле так называемой Коврижки.

Район острова Скребцова (или Коврижки, как говорят приморцы) становится настоящей братской могилой для автомобилей. Этим утром недалеко от него очередной рыбак утопил свой автомобиль. Мужчина выехал на лёд Амурского залива в надежде порыбачить, однако его микроавтобус оказался слишком тяжёлым. На тонком участке машина провалилась. Водителю удалось вовремя выбраться из попавшего в беду авто.

Через несколько минут машина полностью ушла под лёд.

 

По всей видимости, владелец микроавтобуса просто не читал последних новостей. Район острова Скребцова за последние несколько дней стал одним из самых опасных мест для любителей подлёдной рыбалки. РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в минувший вторник там утонула Mazda MPV. В машине находились два человека. Один из них успел выбраться и остался жив. В тот же день там едва не провалился  другой автомобиль. Легковой «Ниссан» частично ушёл под воду, но, по информации очевидцев, машину удалось вызволить из ловушки.


 

 
 
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Комментарии
  • rhe6tyrik  (18 минут назад)

    зачем такую музыку включили. . . . :-)), чуть не разревелась из-за вашего микроавтобуса. . . . . :-))))

  • ГостьАА  (5 минут назад)

    Автобус ушёл около 3-4 км от острова Скребцова



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