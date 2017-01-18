Названы средние цены на жильё в Приморье

Приморскстат назвал средние цены на жильё в регионе. За квадратный метр на вторичном рынке придётся заплатить более 83 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Приморью обнародовал средние цены на рынке жилья в 4-м квартале 2016 года.

Среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади квартир специалисты рассчитали на основании данных, предоставленных юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Так, квадратный метр на первичном рынке в среднем стоит 70 864 рубля, а на вторичном – 83 119. Метры в типовых, то есть в домах среднего качества, стоят немного дешевле – по 52 280 и 79 223 рубля в новостройках и на вторичном рынке соответственно. В квартирах лучшего качества цена возрастает до 70 933 и 86 463 рублей. Средняя цена элитного жилья увеличивается до 86 406 рублей, а в квартирах низкого качества до 82 886 рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлом году столица Приморского края попала в топ-10 городов России с самым дорогим жильём. Местные эксперты ничего удивительного в этом не видят, и это несмотря на незначительное снижение цен на недвижимость по сравнению с 2015 годом. При этом для того, чтобы ситуация на рынке недвижимости хоть как-то изменилась, должна произойти как минимум экономическая катастрофа. Летом 2016 года приморская столица также стала третьей в рейтинге российских городов с самыми дорогими новостройками.

При этом, по оценке столичных экспертов, на квартиру во Владивостоке можно заработать меньше чем за 5 лет.