В Приморье тепловоз протаранил легковушку

В минувший вторник в Приморье произошла серьёзная автомобильная авария, сообщает РИА «Восток-Медиа». В районе посёлка Новонежино легковой автомобиль угодил под поезд.

По информации автомобильного сообщества dps_artem, инцидент произошёл на железнодорожном переезде в районе 53-го километра дороги. Водитель Toyota Ipsum по какой-то причине не остановился перед путями, когда по ним ехал тепловоз. В результате машина столкнулась с многотонным гигантом.





По предварительной информации, пострадавших в результате этого происшествия нет. Водитель отделался испугом и разбитым автомобилем. Причины ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции. Вполне возможно, водитель «Ипсума» просто решил испытать судьбу на прочность. Приморские автомобилисты, обсуждая данную аварию в соцсетях, отметили: очень часто водители проскакивают этот переезд на красный свет.





Впрочем, для кого-то данный инцидент стал возможностью пошутить. «Поезда совсем офигели! Ездят как хотят, подрезают, превышают скорость!» - прокомментировал новость один из пользователей Instagram. «Не пори горячку, поезд при перестроении даже поворот показал», - поддержал его юмор другой комментатор.





Подобные аварии для Приморья – не редкость. Порой они заканчиваются куда более печально. Ранее в районе села Вадимовка микроавтобус угодил под несущийся поезд. Водитель автомобиля решил быстро проскочить железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Однако завершить опасный манёвр он не успел, и его на полном ходу протаранил грузовой состав. По предварительной информации, в машине погибли три человека.

Иногда таким лихачам везёт, и они остаются живы.