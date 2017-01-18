"Чёрные береты" высадились на юге Приморья

Более тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота этой зимой отработают навыки стрельбы и вождения боевой техники. Учения начались на полигоне Бамбурово в Хасанском районе Приморского края, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В рамках плановой боевой подготовки береговых войск Тихоокеанского флота «чёрные береты» участвуют в тактических учениях со стрельбой. На полигоне Бамбурово морские пехотинцы отрабатывают навыки вождения боевой техники, ведения боя и проводят стрельбы из всех видов оружия. Занятия по огневой подготовке включают стрелковые упражнения по различным типам мишеней из автомата и пулемёта, снайперской винтовки и вооружения бронетранспортеров.

Условия во время таких учений максимально приближены к боевым. Задействовано более тысячи военнослужащих, а также почти сотня единиц боевой и специальной техники.

В ходе осенней призывной кампании с 1 октября по 31 декабря состав ТОФ пополнили 2 тысячи новобранцев.