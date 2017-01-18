Четыре автомобиля стали причиной мощных пробок во Владивостоке

Этим утром дороги Владивостока оказались загружены на 6 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это на 1 балл выше обычного. Многие дороги Владивостока оказались скованы пробками из-за автомобильных аварий.

Так, огромный затор образовался на проспекте 100-летия Владивостока из-за ДТП на Некрасовском путепроводе. Там, возле остановки «Некрасовская», столкнулись сразу четыре автомобиля.





Из-за этого движение в сторону Парка Победы серьёзно замедлилось. Это вызвало настоящую цепную реакцию на дорогах Владивостока. Из-за затора на Некрасовской полностью «встала» магистраль Некрасовская – Гоголя. В сторону проспекта 100-летия Владивостока там образовался мощный 6-балльный затор.





Из-за пробки на Гоголя движение осложнилось на трассе Патрокл – Золотой мост. Автомобили, едущие с мыса Чуркин в сторону проспекта 100-летия, попали в 7-балльную пробку.





Ещё один затор зафиксирован в пригороде Владивостока. Как сообщает сервис «Яндекс.Пробки», водители час «ползли» от остановки «Фабрика «Заря» до торгового центра «Седанка-Сити». Длина пробки составила 4 километра.

Проблемы с движением наблюдались на улице Всеволода Сибирцева. Их причиной также стала автомобильная авария – там столкнулись две легковушки.





По максимуму была загружена Русская улица в сторону Выселковой. Утром на перекрёстке Русской и Бородинской столкнулись две машины. ДТП стало причиной 9-балльной пробки.





К настоящему времени дорога несколько разгрузилась, и плотность движения по ней не превышает шести баллов.

На «девятку» оказалась загружена дорога от Луговой до Руднева. Перегруженный трафик наблюдался и на Светланской улице – там плотность движения в сторону центра города достигла 6 баллов.