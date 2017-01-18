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Директор "Адмирала" и глава Приморья презентуют проект Матча звёзд

Директор "Адмирала" и глава Приморья презентуют проект Матча звёзд
В Уфе познакомятся с заявкой хоккейного Владивостока
полчаса назад
Спорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов презентуют проект недели звёзд-2018 во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги в этом году состоится 21 января в Уфе. В пятницу, 20 января, пройдёт презентация владивостокского проекта. В ней примут участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вместе с генеральным директором «Адмирала» Ильёй Спокойновым и первым заместителем гендиректора клуба Камилом Гаджиевым.

Руководство приморской команды призывает болельщиков поддержать родной город в голосовании в социальных сетях.

«Неделя и Матч звёзд – это не только суперхоккей, это наша мини-Олимпиада! Это Матч-вершина! Это Матч, который мы заслужили! Привезём Матч звёзд во Владивосток!» - обращаются представители «Адмирала» к местным жителям.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что матч звёзд Континентальной хоккейной лиги 2018 года может пройти во Владивостоке. Хоккейный клуб «Адмирал» одним из первых подал заявку на проведение мероприятия в приморской столице. Все документы лично отнёс в лигу генеральный директор клуба Илья Спокойнов (Митькин).

Примечательно, что в матче звёзд этого года выступит голкипер приморского хоккейного клуба «Адмирал».

 
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Комментарии
  • мэр  (полчаса назад)

    пусть там и остаются

  • какой нах.матч  (23 минуты назад)

    Для на чала мы заслужили чтобы тротуары и обочины от снега почистили. Нам Ваши звезды кривоногорукие и даром не нать. . .

  • Дичь какая-то  (22 минуты назад)

    Когда же вас уже в тюрьму посадят, сволочи, ворье. . . Может там жену Миклушевского следом за женой Митькина отправить? Классный муж, жена в СИЗО баланду ест, а он хоккейный матч открывает :)))

  • Карбофос  (21 минуту назад)

    http://www. hcadmiral. ru/front-office/ Главная / Клуб / РУКОВОДСТВО СПОКОЙНОВ ИЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВИЧ Генеральный директор. Причём тут Митькин?

  • это все одно и тоже тело  (9 минут назад)

    Митькин, он же Спокойнов, он же Зельдович. Характер скверный. Не женат. . . (с)

  • Uncle  (только что)

    Это один и тот же человек, только он мутное гумно, поэтому у него две фамилии

  • Как вы можете так про уважаемого  (только что)

    Он хоккеист от бога.



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