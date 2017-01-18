Директор "Адмирала" и глава Приморья презентуют проект Матча звёзд

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и генеральный директор «Адмирала» Илья Спокойнов презентуют проект недели звёзд-2018 во Владивостоке, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги в этом году состоится 21 января в Уфе. В пятницу, 20 января, пройдёт презентация владивостокского проекта. В ней примут участие губернатор Приморского края Владимир Миклушевский вместе с генеральным директором «Адмирала» Ильёй Спокойновым и первым заместителем гендиректора клуба Камилом Гаджиевым.

Руководство приморской команды призывает болельщиков поддержать родной город в голосовании в социальных сетях.

«Неделя и Матч звёзд – это не только суперхоккей, это наша мини-Олимпиада! Это Матч-вершина! Это Матч, который мы заслужили! Привезём Матч звёзд во Владивосток!» - обращаются представители «Адмирала» к местным жителям.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что матч звёзд Континентальной хоккейной лиги 2018 года может пройти во Владивостоке. Хоккейный клуб «Адмирал» одним из первых подал заявку на проведение мероприятия в приморской столице. Все документы лично отнёс в лигу генеральный директор клуба Илья Спокойнов (Митькин).

Примечательно, что в матче звёзд этого года выступит голкипер приморского хоккейного клуба «Адмирал».