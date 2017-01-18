Приморью обещают небольшой снег

Сегодня в Приморском крае возможен небольшой снег. Также в крае началось похолодание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации портала «Примпогода», в среду, 18 января, погоду в крае определит малоградиентное поле пониженного атмосферного давления. По территории региона будет перемещаться холодный фронтальный раздел неглубокого циклона, который выйдет на юг Хабаровского края.

В отдельных районах может выпасть небольшой снег. При этом температура воздуха понизится на 1-3 градуса. В течение дня столбик термометра установится на отметках от -6 до -12 градусов, на побережье – от -5 до +1 градуса.

В краевом центре осадки возможны только в первой половине дня. Умеренный сильный ветер днём усилится. Температура воздуха составит от -5 до -7 градусов.

Между тем уже завтра, 19 января, температурный фон начнёт постепенно понижаться, а ветер усиливаться. Вероятность выпадения незначительных осадков сохранится. Пик морозов придётся на воскресенье, 22 января, – столбик термометра опустится до 18 градусов ниже нуля.