Депутат Сулеев за 2 недели должен убраться со сквера во Владивостоке

Депутату думы Владивостока, а по совместительству предпринимателю Дмитрию Сулееву накануне предложили альтернативу: либо положить на стол партийный билет, либо отказаться от стройки супермаркета на Бестужева. Сулеев выбрал второй вариант. На «разрядку» громкого скандала напрямую повлияло вмешательство губернатора Приморья Владимира Миклушевского, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне во Владивостоке состоялся президиум регионального политического совета партии «Единая Россия». В повестке из четырёх тем заранее значился вопрос о действиях депутата думы краевого центра Дмитрия Сулеева. Наблюдатели заранее предположили, что единороссы осудят своего товарища за грандиозный скандал со строительством магазина на месте сквера в Дворянском гнезде.

«Модератором» разбирательств выступил губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Он в итоге «обязал Сулеева отказаться от стройки и восстановить разрушенный сквер и детскую площадку». Коллеги увидели в поступке депутата нарушение устава «Единой России» и моральных норм, а также дискредитацию партии власти.

Как заявил Владимир Миклушевский, вырубка зелёных насаждений, разрушение действующий парков и скверов в городе – серьёзное преступление против жителей муниципального образования.

«Мы с такими, как вы, боремся. Вы ищете свою коммерческую выгоду, и это правильно, что люди не дают вам этого сделать. Город создан для людей, а не для коммерсантов. Моя позиция – сделать Владивосток комфортным для горожан», – сказал губернатор.

Владимир Миклушевский также прошёлся по чиновникам, которые выдали Сулееву разрешение на строительство объекта.

«Мы обсуждали этот факт с прокурором Приморья Сергеем Бессчасным. По данному вопросу проведут проверку. Имена виновных озвучат, и уж точно –

подобные нарушения им с рук не сойдут», – уточнил Миклушевский.

Сейчас стройка заморожена, местные власти отозвали разрешение на строительство, но застройщик обратился в суд. О возобновлении стройки не может идти речи, – в один голос сказали партийцы.

«Жители вам ясно дали понять, что им не нужен этот магазин. Найдите другое место. Решение я вижу в одном – вы забираете заявление из суда и восстанавливаете сквер с новой детской площадкой», – добавил губернатор края.

Дмитрию Сулееву отвели две недели на «устранение последствий».

В ближайшее время по поручению главы региона чиновники мэрии Владивостока должны выявить все подозрительные стройки на территории скверов и парков приморской столицы.

Дмитрий Сулеев покаялся и в кратчайшие сроки пообещал восстановить разрушенный сквер.

«Я готов ответственно заявить, что стройки там больше не будет», – заявил он.

Неожиданная концовка конфликта стала своеобразным прецедентом, делают вывод наблюдатели. Теперь от приморской ячейки «Единой России» наверняка можно ожидать новых разоблачений и санкций.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа»,14 января на привокзальной площади Владивостока состоялся митинг против скандальной стройки депутатского магазина. За день до наступления нового года мэрия краевого центра отменила разрешение на его строительство сооружения.