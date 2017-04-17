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Владивосток побил рекорд сталинских времён

Владивосток побил рекорд сталинских времён
В приморской столице было теплее, чем при Иосифе Виссарионовиче
только что
Погода | Приморский край
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Фото: kykyryzo.ru

Сегодня Приморье готовится встречать очередной циклон. В это же время синоптики подводят итог минувших выходных. Прошедшее 15 апреля стало самым тёплым за всю историю Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшие выходные погода преподнесла краевому центру очередной сюрприз. В субботу в столице Приморья был установлен очередной температурный рекорд. По данным портала «Примпогода», 15 апреля воздух в городе прогрелся до 21,5 градусов Цельсия. Это на 3,6 градусов выше прежней максимальной температуры для этой даты. До этого самое тёплое 15 апреля было в 1947 году – семьдесят лет назад, ещё при Иосифе Сталине.

Синоптики сообщают, что уже в воскресенье первые разделы циклона появились на территории Приморья. За фронтами вторглась холодная воздушная масса с севера. Обошлось без осадков, однако некоторые районы края в полной мере прочувствовали непогоду на себе. Из-за этого воскресенье было более холодным, чем суббота.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что сегодня во Владивостоке начнётся дождь, который усилится ночью и утром 18 апреля - с количеством осадков 15-20 миллиметров за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром - 15-20 метров в секунду. Днём во вторник, 18 апреля, сохранится небольшой, вечером умеренный дождь. Общее количество осадков составит 30-35 миллиметров. Власти приморской столицы готовятся к непогоде. Все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных циклоном. 

 
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