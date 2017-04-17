Сегодня понедельник, 17 апреля 2017 года, 17:56
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
Хабаровские верующие получили частичку Благодатного огня
Хабаровские верующие получили частичку Благодатного огня
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:33
Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 21:38
Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
сегодня, 14:27
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
сегодня, 16:19
Стихия нанесла первый удар по Приморью
сегодня, 12:12
В столице Приморья готовятся к худшему
сегодня, 11:58
Во Владивостоке полностью встала дорога к фуникулёру
сегодня, 09:19
Северокорейский Ил-18 снова жёстко выбился из графика во Владивостоке
сегодня, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
сегодня, 07:43
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без света
сегодня, 10:42
Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ

Обсуждаемое
вчера, 20:47
9

Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
сегодня, 14:27
9

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
сегодня, 10:42
8

Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ
сегодня, 11:33
7

Пожары охватили практически всё Приморье
сегодня, 08:33
5

Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 21:38
3

Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
сегодня, 10:25
2

Возле торгового центра житель Хабаровска поймал нутрию
сегодня, 13:00
2

Дрифтанём: до старта нового сезона РДС-Восток осталось пять дней
сегодня, 12:12
1

В столице Приморья готовятся к худшему
сегодня, 13:35
1

"СКА-Хабаровск" попробует забрать важные очки у петербуржцев
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание сегодня, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье вчера, 08:16
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1380



Система Orphus

Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье

Мария Науэн довела до слёз своих земляков в Приморье
Сюиту "Морские пейзажи" она посвятила памяти отца – художника Николая Петрова
8 минут назад
Фестивальное Приморье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

Во Владивостоке состоялась мировая премьера сюиты для скрипки, фортепиано и симфонического оркестра «Морские пейзажи». Это произошло в день закрытия  26-го фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна», в котором впервые участвовал Пекинский международный симфонический оркестр под управлением Марии Науэн.

Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в зале краевой филармонии собрались профессионалы и просто ценители классической музыки, в том числе родные и друзья Марии Науэн – во Владивостоке её многие помнят по девичьей фамилии Петрова. Она закончила Владивостокское музыкальное училище и Дальневосточную академию искусств. Профессиональная скрипачка и альтистка почти 15 лет назад уехала работать за границу, а домой периодически приезжает с гастролями. На этот раз - вместе с музыкантами созданного ею коллектива – Пекинского оркестра.

«Сегодня – очень волнительный день не только для меня, но и для музыкантов. На сцене два оркестра – Тихоокеанский симфонический и Пекинский международный симфонический оркестр. Это очень и очень большое событие для нас, для музыкантов, потому что сейчас здесь, на сцене, объединилось 25 национальностей. Мы очень будем стараться сделать этот вечер для вас незабываемым. Я очень надеюсь на вашу эмоциональную поддержку, на ваши аплодисменты – музыкантам это очень необходимо: они играют не для себя, а для вас», - обратилась Мария к залу, прежде чем оркестр начал играть произведения  Мендельсона, Римского-Корсакова, Дунаевского и других композиторов. 


 

 

 

 

 

Во втором отделении оркестр исполнил сюиту «Морские пейзажи», которую Мария Науэн посвятила памяти своего уже ушедшего отца - члена Союза художников России Николая Николаевича Петрова. Ранее, ещё до начала фестиваля, автор сюиты рассказала в интервью РИА «Восток-Медиа»: «Мой отец был влюблён в море, всё его творчество было о море. Глубокая личная драма - потеря отца - эмоционально подвигла меня на создание этого произведения. Сюита состоит из 4 частей: «Драма глубин», «Песня викингов», «Танец дождя и танго облаков», «Ветер надежд». «Морские пейзажи» также специально написаны для исполнения моими близкими друзьями и замечательными музыкантами Дмитрием Волобуевым (фортепиано) и Региной Добычиной (скрипка)». 


 

 

 

 

Зал с восторгом принял и саму музыку, и её виртуозное коллективное исполнение. «От дирижёра шла такая энергетика, что я сидела как заворожённая - наблюдала за Марией и музыкантами и при этом смахивала слёзы – настолько чувственная музыка», - поделилась с корреспондентом редакции одна из зрительниц, Мария Васильевна.

Другая собеседница, Людмила Александровна Тимофеева, призналась, что знает Марию с детства: «Я прихожусь подругой её матери. Мы обе – художники, при этом я очень люблю Римского-Корсакова, Моцарта, Бетховена. Маша приезжает частенько, и я стараюсь каждый раз бывать на её концертах».

На первом ряду почётное место заняла мама композитора – Людмила Павловна Картавая (Хоффман). Она пояснила с улыбкой: «Маша вышла замуж за немца, а меня выдала замуж за австрийца. Но я всё равно в итоге вернулась домой».


 

Что касается приобщения дочери к музыке, то, по словам Людмилы Павловны, «сначала в детстве были притопки-прихлопки в клубе Дзержинского», потом – обучение по классу скрипки в музыкальной школе. Но главную роль сыграл отец будущей известной скрипачки и дирижёра. «Когда я была беременная, и работала за мольбертом, муж включал мне концерты Гайдна и другую музыку. Так что дочь уже родилась, приобщённая к классической музыке. А сейчас, когда я вижу её перед собой на сцене, сразу начинаю плакать. Маша ведь очень упорная – сначала была второй скрипкой в нашем Тихоокеанском оркестре, а теперь – сама дирижёр. Наверно, потому, что по натуре – командир, Овен - ей нужно управлять», - добавила мать.

В этот раз свой день рождения 11 апреля Мария Науэн отметила на родине, во Владивостоке. А в день закрытия фестиваля 14-го числа она сообщила председателю оргкомитета Анне Алеко, что приглашает музыкантов Приморской краевой филармонии выступить в Пекине.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru