Серия регат "Гонка под парусом" открывает сезон Vladivostok Boat Show

Принять участие сможет любой желающий – даже без опыта хождения в море

На всех парусах идёт подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show 2017. Она пройдёт с 19 по 21 мая 2017 года. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов» — лучший на Дальнем Востоке России.

В этом году вместе с началом Vladivostok Boat Show серия любительских регат «Гонка под парусом» открывает парусный сезон яхт-клуба «Семь футов». В соревнованиях может принять участие любой желающий, даже без опыта хождения в море.

Запись на гонку уже открыта по телефону 8 (914) 968-41-49.





Организаторы сообщили, что в рамках Vladivostok Boat Show пройдёт фестиваль водных видов спорта. В программе – любительские соревнования, в которых также может принять участие любой желающий на аутрингерах и sup-досках.

По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.

Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму.

Vladivostok Boat Show – это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2016 году участниками стали больше 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 5000 человек.



