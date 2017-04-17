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Из злополучного здания на Гоголя снова эвакуировали людей

Из злополучного здания на Гоголя снова эвакуировали людей
Панику вызвал подозрительный чёрный пакет
14 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня во Владивостоке эвакуировали здание ПромстройНИИпроекта, сообщает РИА «Восток-Медиа». Причиной переполоха стал забытый кем-то пакет.

В столице Приморья сегодня вновь эвакуировали людей. На этот раз ЧП произошло в здании ПромстройНИИпроекта на улице Гоголя. Как рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе владивостокского управления МВД, всё произошло в офисе «Сбербанка». Сотрудники компании обнаружили подозрительный чёрный пакет и немедленно эвакуировали всех из помещения. На место инцидента прибыли полицейские со служебной собакой – проверить, что в пакете. Как оказалось, переполох случился из-за нескольких картриджей для принтера – именно они оказались в бесхозном мешке. По всей видимости, виновником паники стал кто-то из рассеянных клиентов банка. Впрочем, опасения персонала понятно - 11 лет назад в здании ПромстройНИИпроекта разыгралась страшная трагедия,  и её повторения никому не хочется.

Сотрудникам полиции нередко приходится выезжать на подобные вызовы. Чаще всего они являются результатом телефонного хулиганства. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о пьяном пенсионере из Владивостока, который «заминировал» Золотой мост. Другой житель приморской столицы дважды сообщал о бомбе в одной из нотариальных контор Находки. Таким способом он хотел сорвать сделку по продаже квартиры. В конце прошлого года подобной историей отметился и Хабаровск. Там два младшеклассника сообщили полицейским о бомбах, которые якобы заложены в городских школах.

 
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