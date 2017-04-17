В Находке прошло первенство города по военно-спортивной подготовке

В Находке подведены итоги городского первенства по военно-спортивной подготовке среди участников проекта «Готов к защите Отечества». Его организатором выступило Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Боевое Братство». Соревнования проходили на спортивной площадке школы № 25 «Гелиос».

На базе этой школы уже третий месяц проводится патриотическая и военно-спортивная подготовка по программе проекта «Готов к защите Отечества». Подростки – не только мальчики, но и девочки – учатся выполнять нормативы военно-спортивных разрядов, занимаются дыхательной гимнастикой, бегают кроссы.

Участники первенства соревновались в трёх видах военно-спортивной подготовки: силовой, штурмовой и боевой. Уровень подготовленности воспитанников определяется по пяти военно-спортивным разрядам. Лучшие результаты в силовой и штурмовой подготовке показала Полина Скороходова, ученица 4-го класса школы № 12, уже заслужившая второй военно-спортивный разряд. В штурмовой подготовке не было равных шестикласснику Ивану Ховалкину, защитившему 3-й военно-спортивный разряд. В этапе силовой подготовки лучшим стал семиклассник Данила Ларионов. Ученица 7-го класса Валерия Олейник одной из первых в Приморском крае выполнила нормативы третьего военно-спортивного разряда. Спортсменка смогла за год пройти путь от первенства Находки до международных военно-спортивных игр «Спецназ-2016» в Китае.

Все 23 участника первенства не только соревновались в отжимании, беге, подтягивании и единоборстве, но и выполняли нормативы комплекса «Готов к защите Отечества». Чемпионами первенства Находкинского городского округа по военно-спортивной подготовке стали Иван Ховалкин, Валерия Олейник, Даниил Ларионов, Олег Жванецкий, Полина Скороходова, Тимофей Бутовский.