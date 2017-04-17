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В Находке прошло первенство города по военно-спортивной подготовке

В Находке прошло первенство города по военно-спортивной подготовке
Площадкой для соревнований подростков стал стадион школы № 25
полчаса назад
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Находке подведены итоги  городского первенства по военно-спортивной подготовке среди участников проекта «Готов к защите Отечества».  Его организатором выступило Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Боевое Братство».  Соревнования проходили на спортивной площадке школы № 25 «Гелиос».  

На базе этой школы уже третий месяц  проводится патриотическая и военно-спортивная подготовка по программе проекта «Готов к защите Отечества». Подростки – не только мальчики, но и девочки – учатся выполнять нормативы военно-спортивных разрядов, занимаются дыхательной гимнастикой, бегают кроссы.

Участники первенства соревновались в трёх видах военно-спортивной подготовки: силовой, штурмовой и боевой.  Уровень подготовленности воспитанников определяется по пяти военно-спортивным разрядам. Лучшие результаты в силовой и штурмовой подготовке показала  Полина Скороходова, ученица 4-го класса  школы № 12, уже заслужившая второй военно-спортивный разряд.  В штурмовой подготовке не было равных шестикласснику  Ивану Ховалкину, защитившему 3-й военно-спортивный разряд.  В этапе  силовой подготовки лучшим стал  семиклассник Данила  Ларионов. Ученица 7-го класса Валерия  Олейник одной из первых  в Приморском крае выполнила нормативы  третьего военно-спортивного  разряда. Спортсменка смогла за год  пройти путь от первенства Находки до международных военно-спортивных игр «Спецназ-2016» в Китае.

Все  23 участника первенства не только соревновались в отжимании, беге, подтягивании и единоборстве, но  и выполняли нормативы комплекса «Готов к защите Отечества». Чемпионами первенства Находкинского городского округа по военно-спортивной подготовке стали  Иван Ховалкин, Валерия  Олейник, Даниил Ларионов, Олег Жванецкий, Полина  Скороходова, Тимофей Бутовский.

 

 

 
 
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