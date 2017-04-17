Сегодня понедельник, 17 апреля 2017 года, 16:50
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
Хабаровские верующие получили частичку Благодатного огня
Хабаровские верующие получили частичку Благодатного огня
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
Студентка из Владивостока стала самым красивым юристом страны
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:33
Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 21:38
Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
сегодня, 14:27
Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
сегодня, 12:12
В столице Приморья готовятся к худшему
вчера, 17:15
Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
сегодня, 11:58
Во Владивостоке полностью встала дорога к фуникулёру
сегодня, 09:19
Северокорейский Ил-18 снова жёстко выбился из графика во Владивостоке
сегодня, 07:43
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без света
сегодня, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
сегодня, 10:42
Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ

Обсуждаемое
вчера, 20:47
9

Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
вчера, 17:15
8

Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
сегодня, 10:42
7

Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ
сегодня, 11:33
7

Пожары охватили практически всё Приморье
сегодня, 14:27
7

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
сегодня, 08:33
5

Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 21:38
3

Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
сегодня, 10:25
2

Возле торгового центра житель Хабаровска поймал нутрию
сегодня, 13:00
2

Дрифтанём: до старта нового сезона РДС-Восток осталось пять дней
сегодня, 12:12
1

В столице Приморья готовятся к худшему
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание сегодня, 14:34
В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье вчера, 08:16
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1377



Система Orphus

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края

Стали известны доходы сенаторов от Приморского края
Светлана Горячева и Людмилы Талабаевой отчитали о заработках в 2016 году
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: council.gov.ru

На сайте Совета Федерации появились годовые доходы сенаторов от Приморского края – Светланы Горячевой и Людмилы Талабаевой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева в 2016 году заработала 5,2 миллиона рублей. Доход мужа приморского сенатора составил 266 532 рубля. Светлана Петровна является собственницей земельного участка для размещения дачи площадью 731 квадратный метр, жилого дома и квартиры. Супруг Горячевой владеет квартирой. Никакие транспортные средства семья не зарегистрировала.

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева заработала в прошлом году 2,9 миллиона рублей. Супруг Людмилы Заумовны внёс в семейный бюджет 690 584 рубля. Помимо этого, сенатор владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства площадью 2500 квадратных метров, жилым домом на 86 квадратов, двумя квартирами и нежилым помещением. Муж женщины-политика является собственником земельного участка площадью 2500 квадратных метров для ведения приусадебного хозяйства и двумя домами. Одной квартирой супруги владеют пополам. Сама Талабаева передвигается на Lexus GX 460 и Toyota Land CRUISER 200, а её муж – на Ssang Yong Actyon Sports.

В прошлом году РИА «Восток-Медиа» сообщало о доходах сенаторов Вячеслава Фетисова и Светланы Горячевой. После сентябрьских выборов в прошлом году кресло сенатора вместо Фетисова заняла бывший депутат Владивостока Людмила Талабаева.

Кроме того, накануне стали известны доходы депутатов Законодательного собрания Приморского края. Лидирует в рейтинге самых обеспеченных народных избранников края по-прежнему Галуст Ахоян.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru