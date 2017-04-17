В Находке дети приняли участие в шоу "Если был мэром"

В Находке на сцене муниципального Дома молодёжи прошёл финал популярного детского конкурса «Если бы я был мэром». Его участниками стали воспитанники детских садов и школьники младших классов в возрасте от 5 до 11 лет.

Юным «чиновникам» предложили увидеть будущее Находки и сыграть роль представителя власти. Мальчишки подготовили выступления-«визитки» и показали свои таланты в ораторском искусстве и театральном мастерстве.

В итоге победителем шоу стал юный участник многочисленных конкурсов бальных танцев Владимир Козловский. Но покорил жюри он не умением танцевать, а ораторским искусством, ясностью мыслей и идей. Его театральная постановка «Один день из жизни мэра» единогласно была признана лучшей на шоу. «Вице-мэром» в итоге стал Костя Ли.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» член оргкомитета конкурса Дарья Понюкова, все юные участники конкурса фантазировали на тему желательных изменений в городе. Большинство юных градоначальников мечтали о восстановлении в Находке единственного парка и предлагали вернуть на место шхуну «Надежда».