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Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП

Поездка в пит-стоп во Владивостоке закончилась ДТП
Автомобили участников пришлось эвакуировать
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В понедельник, 17 апреля, днём в Ленинском районе Владивостока произошло ДТП с участием двух машин. Причиной аварии стала банальная невнимательность и излишняя торопливость водителей. Происшествие стоило им серьёзных кузовных повреждений авто. При этом автомобилисты не сошлись во мнении и отстаивали перед стражами порядка свою точку зрения. В связи с этим оформление аварии очень затянулось.

ДТП произошло на спуске с Шилкинской к проспекту Красного Знамени. Водитель Nissan Vanette уверяет, что двигался вниз по своей полосе, когда перед ним резко возник Suzuki SX4, за рулём которой сидела девушка. Мужчина утверждает, что автоледи выехала со стороны пит-стопа, не уступив ему дорогу. Слова водителя микроавтобуса подтверждают и характерные кузовные повреждения.  Сотрудники ГИБДД рассказали корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что владелица Suzuki настаивает на том, что она уже была чуть дальше, на разделительной полосе, и попросту не успела закончить разворот. Сама девушка отказалась прокомментировать ситуацию.

Во всех подробностях спорной аварии теперь предстоит разобраться экспертам. По всей вероятности, виновной в происшествии признают всё же девушку. Оба автомобиля получили довольно серьёзные повреждения, поэтому потеряли возможность самостоятельного передвижения. Для освобождения проезжей части понадобились эвакуаторы.


 

 

 
 
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