Дом-музей Арсеньева приглашает зрителей на "Ожог от лепестка"

Сегодня, 17 апреля, в 19:00 дом-музей Владимира Клавдиевича Арсеньева, расположенный на одноимённой улице, вновь станет пространством театра. Спектакль «Ожог от лепестка», посвящённый судьбе второй жены путешественника, впервые был поставлен в 2015 году, и с тех пор пользуется неизменным успехом у зрителей. Сценарий написала заведующая домом-музеем Юлия Яроцкая, включив в него фрагменты писем Маргариты и Владимира Арсеньевых, выдержки из классических произведений начала ХХ века и популярные романсы.

В спектакле заняты профессиональные актёры - Марина Волкова, Николай Тимошенко, Александр Запорожец, Татьяна Иванашко. Романсам на старинном пианино аккомпанирует заслуженный артист России Леонид Букин. Атмосферу романтического уюта дополняют зажжённые свечи в канделябрах. Уникальность музейной постановки заключается в правдивости интерьеров – ведь Маргарита и Владимир Арсеньевы действительно жили в доме по улице Арсеньева, 7 Б. Актёры играют свои роли буквально рядом со зрителями – и это тоже добавляет достоверности пьесе.

Маргарита Арсеньева в исполнении Марины Волковой предстаёт образованной энергичной эмансипированной женщиной – такой, по свидетельствам современников, она и была. Первые публикации знаменитых книг Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» во многом состоялись благодаря её участию. При этом супруге Арсеньева непросто давались отношения с родственниками мужа – об этом тоже говорится в спектакле. Зрители, пришедшие на спектакль, узнают и о трагической гибели жены путешественника – она была репрессирована в 1938 году. Музейный стенд повествует об этой истории в копиях писем, документов и фотографий.