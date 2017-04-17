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Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом

Единоросс Галуст Ахоян снова стал самым богатым приморским депутатом
Однако по сравнению с прошлым годом его доходы резко уменьшились
26 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Доходы приморского депутата Галуста Ахояна резко упали и составили всего 72 миллиона рублей. Однако это не помешала парламентарию взять лидерство в рейтинге самых обеспеченных народных избранников края. Наименьшим доходом отметился новичок Артавазд Оганесян, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Депутаты Законодательного собрания Приморского края обнародовали декларации о доходах и имуществе на 2016 год. У шести народных избранников заработок превысил 10 миллионов рублей, однако миллиардеров в этом году, по сравнению с прошлым, нет.

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик в 2016 году заработал 4,4 миллиона рублей. Его заместитель Сергей Кузьменко ещё меньше – всего 1,1 миллиона.

Так, самым большим доходом отметился единоросс, председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. С 1 января по 31 декабря 2016 года он заработал 72,5 миллиона рублей. Его супруга, некогда входившая в число самых богатых жён российских слуг народа, в прошлом году не внесла в семейную копилку ни копейки. При этом ещё в прошлом году Ахоян стал единственным миллиардером среди народных избранников – его доход составил больше трёх миллиардов рублей.

Вторую строчку в рейтинге обеспеченности занял ещё один представитель «Единой России», заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Константин Богданенко. В прошлом году он стал богаче на 36,9 миллиона рублей.

Почётная бронза в списке богачей-депутатов досталась представителю ЛДПР, члену комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгению Ткаченко. Он в 2016 году пополнил личный банк на 26,2 миллиона рублей. Супруга Евгения Геннадьевича добавила в семейный бюджет ещё 4,8 миллиона.

Представляющий комитет по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам единоросс Виктор Милуш стал в этом списке четвёртым, отчитавшись за свои 20 миллионов. Его супруга за год заработала 925 тысяч рублей.

Пятёрку самых богатых депутатов Приморья замкнул член партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Игорь Шауфлер. Доход народного избранника в минувшем году составил 15,9 миллиона рублей.

Ещё один депутат заработал больше 10 миллионов рублей. Речь идёт о члене комитета по социальной политике и защите прав граждан, представителе «Единой России» Сергее Слепченко и его 10,4 миллиона рублей.

В пятёрку наименее обеспеченных парламентариев вошли член партии ЛДПР Александр Петухов (482 тысячи), единоросс Олег Вельгодский (459 тысяч), единоросс Джони Авдои (410 тысяч), представитель ЛДПР Андрей Андрейченко (369 тысяч) и коммунист Артавазд Оганесян (68 тысяч) Артавазд Оганесян, судя по декларации, заработал среди коллег меньше всего.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в 2014 году чета Ахоян стала самой богатой депутатской семьёй. Тогда общий доход семьи составил почти 100 миллионов рублей. Галуст Цолакович оказался на вершине «денежной пирамиды» и в прошлом году.

 
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Комментарии
  • Турыст  (14 минут назад)

    Огромное вам спасибо товарищ Галуст за трудовой вклад во имя процветания родного края и его любимых жителей.

  • госслужащий  (6 минут назад)

    Для чего этот рейтинг? Чтоб остальным государственным служащим стало плохо? И на основании этого рейтинга потом составляются сведения о средней заработной плате в крае?



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