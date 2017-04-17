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Жительницу Приморья накажут за черёмуху маака

Жительницу Приморья накажут за черёмуху маака
Селянке не простили 6 спиленных деревьев
только что
Общество | Приморский край
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Фото: ilbosco.ru

42-летняя жительница Приморского края ждёт решения суда по делу о незаконной рубке лесных насаждений. Обвиняемая спилила  6 деревьев породы ясень, ильм и черёмуха Маака, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевого управления МВД.

В полицию поступило заявление от представителя департамента лесного хозяйства Приморского края - об обнаружении незаконной рубки в экспериментальном участковом лесничестве в селе  Каменушка Уссурийского городского округа. Оперативники выяснили, что на территории чужого муниципалитета похозяйничала жительница села Чкаловского Спасского района. По её словам, древесину она использовала для обогрева зимовья.

Ущерб от уничтожения 6 сырорастущих  деревьев составил 65 тысяч  рублей. Женщина стала фигуранткой уголовного дела по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в крупном размере»). Следователи доказали причастность обвиняемой к совершению экологического преступления, вину в котором она признала полностью.

К этому дню дело уже поступило в суд. Санкция статьи предусматривает наказание  в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

 
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