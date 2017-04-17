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Поджигатели травы оставили без света два посёлка в Приморье

Поджигатели травы оставили без света два посёлка в Приморье
Энергетики до сих пор разбираются с последствиями ЧП
9 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: ibc-kvant.ru

Из-за мощных палов травы в Приморье остались без света два села. Огонь уничтожил несколько опор ЛЭП, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По всему Приморью продолжают бушевать мощные палы травы. Один из наиболее серьёзных инцидентов произошёл в минувшее воскресенье в Ольгинском районе. Там из-за пожара полностью сгорели 8 опор линии электропередачи, сёла Бровки и Щербаковка остались без света. Как сообщили сегодня в пресс-службе «Дальневосточной распределительной компании», возобновить подачу электричества в Бровки удалось только ночью. А вот в Щербаковке света нет до сих пор. Специалисты всё ещё устанавливают новые опоры ЛЭП. Всю работу они должны закончить сегодня вечером. Для ускорения работы в Ольгинский район отправили дополнительные бригады электриков из Кавалеровского и Лазовского районов.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что за прошедшие сутки в Приморье зафиксировано более 200 поджогов сухой травы. Особенно крупным пожаром отметилась Находка. Воскресным утром в районе Солёного озера и Красноармейской неизвестные подожгли брошенные покрышки. Пламя быстро перекинулось на сухую траву. Михаил Исаметов уточнил, что пламя охватило территорию в 3000 квадратных метров. Кромке того, из-за поджогов травы в посёлке Пластун Тернейского района случился крупный пожар. Там сгорели два жилых дома, дворовые постройки и пилорама.

Как отмечают в приморском управлении МЧС, большинство палов происходит по вине людей. Иногда они поджигают траву умышленно, иногда – из-за разгильдяйства.

 
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