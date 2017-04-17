В Приморье краболов "пленили" без шанса на оправдание

Задержанным за пределами РФ иностранным морякам, вменяют нарушения, которые они якобы совершили в России. Государственные структуры не смущает, что на территории РФ «нарушители» оказались только после ареста судна пограничниками, которые привели судно в порт Находка. В порту после нескольких суток общения с пограничниками, индонезийские моряки заявили о силовом давлении и принуждении к даче «показаний». Об этом сегодня сообщила газета «Золотой Рог».

Прикомандированных опросили с давлением

Скандал с арестом краболовного судна «Шанс 103» грозит вылиться в международное разбирательство, информирует издание. Как сообщалось ранее, 7 апреля пограничный корабль задержал судно в исключительной экономической зоне РФ, с закрытой границей. После нескольких проверок пограничных инспекторов нарушений правил рыболовства на судне не выявили. Первичной официальной версией задержания стало фигурировать нарушение правил оформления судовой роли. В дальнейшем претензии к оформлению судовой роли отошли на второй план.





Координаты задержания судна «Шанс 103» в Японском море 7 апреля 2017 года

После привода судна в порт Находка судовладелец несколько суток не мог добиться от погранслужбы законодательно обоснованных причин, по которым судно остаётся под арестом и не может выйти на промысел. Зато за это время иностранные специалисты успели не один раз съездить на допросы пограничников-дознавателей.

«Наша компания и капитан судна ещё в момент проверки объяснили пограничникам нормативную базу, на основании которой индонезийские специалисты находятся на судне. Иностранные специалисты направляются к нам торговым партнёром, приобретающим готовую продукцию у «РК «Восток-1», – рассказал генеральный директор компании «Восток-1» Александр Сайфулин. – Это общемировая практика, когда компания покупатель направляет на предприятия производителя, поставляющего им продукцию, своих работников, чтобы они контролировали производство и обеспечивали необходимое качество продукции. Индонезийские специалисты принимают непосредственное участие в процессе выпуска продукции, так как имеют соответствующие профессиональные навыки. Для них это командировка от покупателя продукции».

Такая практика обеспечивает требуемое покупателем качество продукции, благодаря чему она реализуется без замедлений и дополнительных инспекций. «Восток -1» как юридическое лицо не нанимало их на работу, не платило им заработную плату и не заключало с ними трудовых договоров.

«В то же время, иностранные граждане находятся на судне КП «Шанс 103» в строгом соответствие с частью 1 статьи 56 КТМ РФ, согласно которой на судне, работающем под государственным флагом Российской Федерации, кроме граждан РФ могут находиться иностранные граждане и лица без гражданства, но которые не могут занимать должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика и радиоспециалиста. Они и не занимают эти должности, и вообще никак не участвуют в вопросах судовождения, ведения промысла. Они имеют все необходимые документы в соответствии с международными морскими конвенциями, – уточнил гендиректор. – Кроме того, по закону рыбопромысловое судно под российским флагом, исходя из норм установленных пунктом 1 статьи 67 Конституции РФ и со статьёй 130 ГК РФ, является вещью, используемой собственником по её назначению. И согласно законам об исключительной экономической зоне и континентальном шельфе России промысловая деятельность плавсредства и выпуск продукции на нём осуществляется не на территории России. Однако наши объяснения и ссылки на нормативную базу лица, проводящие дознание, не приняли во внимание. Первый допрос дознаватель проводил на борту судна, по результатам этого действия не появилось возможности обвинить индонезийцев в совершении правонарушения. И тогда, несмотря на арест судна, для допросов, их стали вывозить вместе с капитаном на берег в свои служебные помещения. Мы расценили это как оказание давления на индонезийцев, учитывая, что капитана не допустили к допросам. Позже это подтвердилось. Директор компании г-жа Хигиа, пославшая индонезийцев в командировку, по телефону выслушала позицию своих подопечных. Она считает, что давление заключалось в том, что их вырвали из привычной судовой среды – присутственные места и особенно в чужой стране действуют подавляюще. И в нарушении всех правил ведения следствия, при отказе подписать непонятные им документы индонезийцев запугивали тюремным заключением, если они не подпишут поданные им для подписи документы. Находясь в шоковом состоянии, они, видимо, и подписали абсолютно непонятные им документы, в частности, «Постановление о совершении административного правонарушения»».

По рапорту капитана время нахождения в помещении пограничников и допроса составило больше 10 часов. Задержанным за это время не обеспечили даже лёгкого перекуса. Кроме того, в нарушении статьи 25.1 КоАП раздел 1 опрашиваемым специалистам не представили защиту в лице адвоката. Лишили индонезийцев и возможности защиты со стороны капитана, так как его на допросы не допускали. Кроме того, переводчик не предъявил сертификата переводчика. Допросы иностранных специалистов уже вызвали негативную реакцию представителя иностранной компании, в которой они работают. После разъяснений индонезийцам, сделанных госпожой Хигиа о допущенных нарушениях следствия, от подписанных в помещении пограничников под угрозой тюрьмы показаний они отказались».

Уточните координаты

Последует ли официальное обращение по дипломатическим каналам с жалобами на неправомерные действия лиц, бравших эти письменные показания, сказать пока нельзя. Судовладелец краболова пытается урегулировать вопрос с руководством компании индонезийцев для того, чтобы избежать международного скандала. Но, возможно, эти усилия к мирному исходу не приведут, так как Индонезия за счёт импорта рабочей силы в разные страны получает значительную часть дохода.

Как выяснилось, после того, как пограничники исчерпали свои возможности по предъявлению законного предлога для ареста судна, они привлекли органы миграционного контроля. Хотя капитан судна ещё 10 апреля доложил руководству «Востока–1», что сотрудники полиции, в этот день проводившие проверку, нарушений миграционного законодательства не нашли. Сделана отметка в судовом журнале. Однако повторная миграционная «проверка», инициированная пограничниками, привела к тому, что индонезийцам вменяют нарушение статьи 13 федерального закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в России», совершение административного правонарушения, предусмотренное частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ.

Подобное нарушение определил начальник ОВМ ОМВД России по городу Находка. При этом он не обратил внимания, что согласно протоколу об административном правонарушении, который составил эксперт ОВМ ОМВД России по городу Находка Перечепа Е.В. (копия имеется в распоряжении редакции), 7 апреля индонезийские граждане, находящиеся на судне «Шанс 103», находились за границей территории РФ. Однако этот же инспектор в этом же документе в качестве существа правонарушения указывает, что гражданин Индонезии осуществлял трудовую деятельность на территории РФ, хотя эти граждане Индонезии никогда не пересекали государственной границы России, не были на её территории и уж тем более не осуществляли никакой деятельности.

Крайние будут полицейские

Промах миграционной службы настолько серьёзен, что может стать причиной служебного расследования, считают представители компании. Дело может обернуться международным скандалом. Факт задержания иностранных граждан за пределами РФ «намертво» задокументирован как пограничниками, так и протоколами ОВМ ОМВД России по городу Находка. Теперь если иностранцы пойдут в российский суд или обратятся в правозащитные международные организации с жалобой на действия российского государства, то «картина» будет выглядеть следующим образом. Задержанных за пределами РФ граждан иностранного государства наказывают за то, что они в момент задержания находились и трудились на территории РФ.

Между тем, в протоколе есть ещё одна нестыковка. Инспектор Перечепа Е.В. указывает в протоколе, что иностранный гражданин незаконно осуществлял трудовую деятельность без разрешения на работу на территории РФ. И в этом же протоколе указано, что он официально не трудоустроен. А представители судовладельца считают, что сотрудники полиции должны были уточнить у судовладельца, в качестве кого на судне находились иностранцы.

«Непонятно, на основании каких документов сделаны выводы о трудовых отношениях между иностранными специалистами и судовладельцем. В офис компании сотрудники ОВМ ОМВД России по городу Находка не обращались. С задержанными индонезийцами они также не могли общаться, так как судно находится в режиме закрытой границы и они не могут их опросить для выяснения обстоятельств их трудовой деятельности. Если бы они опросили их, то выяснили, что они работают в иностранной компании. Мы не знаем внутреннего регламента и нормативной базы этого ведомства, поэтому можем только догадываться, могут ли инспектора устанавливать факт незаконной трудовой деятельности, основываясь на неких показаниях переданных в их ведомство сторонней организацией, в чью компетенцию не входит трудовое право», – говорит Александр Сайфулин.

Теперь иностранные специалисты готовят официальную жалобу и будут оспаривать в суде протоколы, в которых они признаны виновными в административном нарушении. А судовладелец ждёт реакции руководства УМВД Приморского края на противоречащие закону протоколы ОВМ ОМВД России по городу Находка, и рассчитывает, что судно всё же будет отпущено и продолжит промысел.

«Подобных казусов произвольного использования действующего законодательства, фактов превышения полномочий и просто издевательств накопилось уже достаточно много. Помимо неправомерного отношения к гражданам Индонезии, мы имеем и факт унижающего отношения к капитану судна. Он подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, на что получил письменное разрешение. Он может ознакомиться, но только в офисе погрануправления (на берегу) в рабочее время, и это при том, что капитан находится на арестованном ими судне с закрытой границей, с которого не имеет права сойти, – говорит Александр Сайфулин. – Мы будем вынуждены обратиться за возмещением убытков, которые уже превысили сумму, на которую изначально ещё можно было закрыть глаза. Судно уже 10 суток находится под арестом и под контролем пограничных властей. Это не только влечёт значительные финансовые потери для предприятия и страны – компания уже не досчиталась товарной продукции минимум на 6 миллионов рублей. Ещё в пятницу мы провели переговоры с представителями пограничников, и они обещали рассмотреть вопрос снятия ареста с судна в понедельник – вторник (17 – 18 апреля). Но активные действия самих пограничников в последующие дни, выразившийся в акте досмотра судна и привлечение полиции, показывает, что пограничники, настроены искать предлоги, чтобы оправдать незаконный арест судна.

Ощущая такое колоссальное давление, мы решили привлечь внимание общественности. Довели информацию о ситуации в Федеральное агентство по рыболовству (ФАР). Это может стать общей проблемой, так как многие рыбацкие предприятия используют и иностранную рабочую силу. Пограничники это знают и ранее никогда не было никаких претензий по этому вопросу с региональными пограничниками Приморья, Сахалина и Камчатки.

Инициаторам задержания судна следует помнить, что после неоднократных напоминаний президента России о "кошмаривании бизнеса" правоохранительными органами судебная практика в РФ по возмещению ущерба предприятиям от неправомерных действий госорганов получила широкое распространение. Также отмечу, что государство не получила своей доли в виде налогов. Учитывая, что экипаж не виновен в простое, колхоз «Восток–1» вынужден выплачивать очень высокий среднесдельный заработок. В данный момент социальное напряжение в семьях членов экипажа велико. Кроме того, грозит разрыв взаимоотношений с торговым партнёром и, уж в любом случае, обеспечены штрафные санкции за не поставку продукции по графику. Сорваны сроки планового захода судна во Владивосток 14 апреля для ежегодного освидетельствования Росморрегистром, а также проведения других сервисных и ремонтных работ. Все это также увеличивает убытки компании».