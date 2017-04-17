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Практику ЕГЭ намерены развивать будущие депутаты во Владивостоке

Практику ЕГЭ намерены развивать будущие депутаты во Владивостоке
Претенденты на места в думе поделились своим взглядом на решение проблем в сфере образования
полчаса назад
Политика | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

Недостаточная ориентация на рынок труда, ремонт школ и старение педагогических кадров – все эти вопросы придётся решать депутатам думы Владивостока следующего созыва. Об этом накануне говорили участники праймериз по выборам в гордуму на партийных дебатах, которые состоялись в краевом центре Приморья в субботу, 14 апреля, и обнажили много проблем.

На дебат-площадке «Единой России», посвящённой доступности и качеству образования, выступили сразу 6 человек: Виктор Акулин, Павел Ёсино, Владимир Исаков, Александр Лапицкий, Владимир Леонов и Елена Новицкая. Все они пришли со своими группами поддержки – преимущественно из числа студентов и учителей общеобразовательных школ. Вопросы из зала звучали не из самых лёгких. «Почему в школах до сих пор существуют поборы на ремонт?», «На какие меры поддержки может рассчитывать молодой педагог?», «Как обезопасить наших детей от информационных угроз?», «Не лучше ли отказаться от ЕГЭ и вернуться к прежней системе оценки знаний?».

Сегодня во Владивостоке 217 учебных учреждений, в которых проходят обучение 47 тысяч учащихся. Каждый год в городе рождается от 6 до 7 тысяч детей. Средний возраст педагогов 50 лет. Даже при том, что больше половины бюджета города направлено на сферу образования, проблемы есть, и они серьёзные, рассказал действующий депутат гордумы Владимир Исаков. В школах обучение в две смены, медленно происходит процесс кадрового обновления.


 

Его коллега Елена Новицкая добавила ложку позитива – в прошлом году в сферу школьного образования пришли работать 76 новых педагогов, а дети показывают успешные результаты и в сдаче ЕГЭ, и на соревнованиях всех уровней. «Конечно, у нас есть вопросы, которые придётся решать: и привлечение молодых кадров, и их удержание, питание и безопасность детей. Депутаты следующего созыва будут уделять им особое внимание», – сказала Новицкая.


 

По мнению же Павла Ёсино, сегодня основная проблема – даже не в масштабах одного города – отсутствие бесплатного образования для всех. «Стране не хватает образованных людей. Бесплатные курсы сегодня – иллюзия». Напротив, парировал ему Александр Лапицкий, в стране переизбыток белых воротничков, заводы останавливаются, потому что на них некому работать, и предложил возродить институт рекрутинга в ФЗУ, на которых некогда ковались фабрично-заводские кадры. А на предложение одного из членов групп поддержки (известной общественницы Майи Шалуновой) ввести в школах предмет информационной безопасности в качестве противоядия против разрушительного влияния соцсетей вернул всех в семью: «Родители должны объяснять, «что такое хорошо, что такое плохо». На них же, считает Александр Сергеевич, ложится и полная ответственность за сложившуюся систему поборов на ремонт в школах. «Поборы будут до тех пор, пока вы это позволяете».

Совпали мнения участников дебатов по вопросу отношения к Единому государственному экзамену. Решено было оставить всё как есть. Система оценки ведь не главное, его суть – знания. Институт ЕГЭ позволяет молодёжи из глубинки поступать в престижные вузы страны, его нужно совершенствовать и развивать.

Самый же короткий и простой рецепт решения всех проблем прозвучал от Виктора Акулина. Участник дебатов заявил, что все беды от того, что «мы не умеем быть счастливыми», и предложил ввести в школах 2 спецкурса – «Наука жизни» и «Наука счастья». «Они помогут научить детей быть счастливыми», – заверил он.


 

В праздник православной Пасхи прошёл следующий раунд дебатов, в которых приняли участие всё те же Павел Ёсино, Александр Лапицкий, Елена Новицкая, а также Денис Русинов и Дарья Шайкина. Они обсуждали тему «Экология и защита окружающей среды».

Дебаты будут проходить во Владивостоке по выходным до 21 мая включительно. Ознакомиться с их графиком можно на сайте приморского регионального отделения партии «Единая Россия».

Наблюдать за состязанием кандидатов во Владивостоке можно в режиме онлайн: на сайте «Предварительное голосование» организована прямая трансляция.

 
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