Депутаты: великий праздник Пасхи пробуждает самые добрые чувства

Во Владивостоке в Покровском кафедральном соборе прошло пасхальное богослужение. В торжественной церковной службе принял участие председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик.

В ночь на 16 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, в приморских храмах совершались ночные пасхальные богослужения. Возглавил праздничную службу в Покровском кафедральном соборе митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.

Духовенство, почётные гости, среди которых были председатель краевого парламента Александр Ролик, вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко, председатель комитета Законодательного собрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис, и прихожане прошли крестным ходом вокруг собора. Во время богослужения почётные гости и глава Приморской митрополии поздравили друг друга со светлым праздником Пасхи Христовой.

«Великий праздник Пасхи дарит нам радость и надежду. Пробуждает самые добрые чувства, объединяет вокруг непреходящих духовных ценностей, напоминает о многовековых традициях нашего народа, которые и сегодня являются основой его единства. Широкое празднование Пасхи Христовой – зримое свидетельство возрождения нравственных основ нашего общества», – сказал Александр Ролик.