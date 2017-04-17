В столице Приморья готовятся к худшему

Сегодня понедельник, 17 апреля 2017 года, 12:16
Без скандала: в Хабаровске дети выступили на пилоне в Пасхальное утро
Без скандала: в Хабаровске дети выступили на пилоне в Пасхальное утро
Пожары охватили практически всё Приморье
Пожары охватили практически всё Приморье
Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ
Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ
Возле торгового центра житель Хабаровска поймал нутрию
Возле торгового центра житель Хабаровска поймал нутрию
Хабаровский "Амур" привёз тигрицу на закрытие сезона
Хабаровский "Амур" привёз тигрицу на закрытие сезона
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:33
Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 21:38
Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
вчера, 17:15
Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
сегодня, 07:43
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без света
вчера, 14:12
Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье
вчера, 13:55
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
сегодня, 09:19
Северокорейский Ил-18 снова жёстко выбился из графика во Владивостоке
вчера, 20:47
Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
сегодня, 07:01
Юг Приморья накроют дожди и северный ветер
вчера, 16:20
В Хабаровске котёл для "губернаторской" ухи прошёл испытание огнём

Обсуждаемое
вчера, 20:47
9

Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
вчера, 17:15
8

Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
вчера, 21:38
3

Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
сегодня, 08:33
3

Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 14:12
2

Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье
сегодня, 10:42
2

Во Владивостоке избили представителя ЛГБТ
полчаса назад
2

Пожары охватили практически всё Приморье
вчера, 13:00
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
вчера, 12:26
"Шаг вместе": в Находке проходят встречи с инвалидами
вчера, 13:55
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье вчера, 08:16
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1354



Система Orphus

В столице Приморья готовятся к худшему

В столице Приморья готовятся к худшему
Мощный циклон может привести к подтоплению сооружений и пойм рек
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Власти приморской столицы отреагировали на неблагоприятный прогноз синоптиков, который РИА «Восток-Медиа» публиковало утром. Усиление дождя и ветра может привести к чрезвычайным ситуациям.

Все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. По данным «Примгидромета», в связи с выходом южного циклона сегодня во Владивостоке начнётся дождь, который усилится ночью и утром 18 апреля - с количеством осадков 15-20 миллиметров за 12 часов и менее. Осадки будут сопровождаться сильным ветром - 15-20 метров в секунду. Днём во вторник, 18 апреля, сохранится небольшой, вечером умеренный дождь. Общее количество осадков составит 30-35 миллиметров.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока отмечают: руководителям предприятий всех видов собственности необходимо организовать дежурства ответственных лиц, создать запас ГСМ, материалов, запасных частей, провести мероприятия для борьбы с подтоплением территорий и сооружений.

При выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и, как следствие, подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефону (423) 222-23-33.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru