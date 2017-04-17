Во Владивостоке полностью встала дорога к фуникулёру

Эта пробка стала самой мощной за сегодняшнее утро

В понедельник утром дороги Владивостока оказались загружены всего на 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это на 1 балл меньше обычного. Тем не менее на некоторых магистралях приморской столицы собрались огромные пробки.

Самый мощный утренний затор сейчас наблюдается на магистрали Некрасовская – Гоголя в сторону кольца фуникулёра. Всё утро там сохранялся 5-балльный трафик, однако последний час плотность движения на данном направлении достигла 9 баллов. Это почти максимальная загруженность. Пробка продолжается и дальше – от фуникулёра до Семёновской улицы.

Самый долгий затор сегодня собрался на проспекте 100-летия Владивостока. На дороге от Магнитогорской улицы до остановки «Молодёжная» 2,5 часа наблюдался 7-балльный трафик. Движение в обратную сторону также было замедленным – от «Молодёжной» до парка Победы автомобилисты ползли целый час.

Два часа сохранялась повышенная загруженность на Выселковой улице в сторону Рудневского моста. От Луговой в этом направлении также наблюдалось замедленное движение. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность трафика на этой дороге составила 5 баллов.

Замедленное движение наблюдалось и в районе так называемого Тёщиного языка. Стрелочная и Деревенская улицы целый час не могли разгрузиться.

А вот трасса Патрокл – Золотой мост сегодня была непривычно свободной. Плотность трафика в сторону Золотого моста составила всего один балл – вместо обычных трёх.