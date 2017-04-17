50 школ Владивостока участвуют в "Экологической весне"

Ученики совершили уже 14 экскурсий на очистные сооружения и мусороперерабатывающий завод

Во Владивостоке 50 общеобразовательных школ изъявили желание стать участниками программы «Экологическая весна», организованной при содействии муниципального управления образования. Программа, посвящённая Году экологии, включает экологические уроки, тематические экскурсии на предприятия, игры, интеллектуальные турниры, конкурсы творческих работ, акции по сбору отдельных видов отходов, субботники.

С начала года ученики нескольких школ совершили 14 экскурсий на промышленные предприятия, где познакомились с работой очистных сооружений. Экскурсанты посетили мусоросжигательный завод, краевое предприятие «Приморский водоканал», завод по производству газированных напитков. На комплексе по переработке и утилизации твердых бытовых отходов Спецзавода № 1 подросткам показали, как отходы сортируют и перерабатывают с помощью автоматики.

Летом на Санаторной в парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо для школьников организуют экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды. Участников мероприятия будет ждать праздничный концерт, конкурсы и викторины с призами, площадка аквагрима, акции «Ладошки добрых дел» и «Моё экологическое дерево».

Осенью школьники и студенты смогут представить собственные экологические проекты на молодёжной тематической конференции.