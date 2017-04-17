Александр Ролик: сделать всё, чтобы дети получали максимум внимания

Сегодня понедельник, 17 апреля 2017 года, 10:21
Хабаровский "Амур" привёз тигрицу на закрытие сезона
Хабаровский "Амур" привёз тигрицу на закрытие сезона
Новая рабочая неделя для хабаровчан начинается с солнца и тепла
Новая рабочая неделя для хабаровчан начинается с солнца и тепла
Юг Приморья накроют дожди и северный ветер
Юг Приморья накроют дожди и северный ветер
Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
Регионы:


Популярное
вчера, 21:38
Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
сегодня, 08:33
Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 17:15
Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
сегодня, 07:43
Сегодня десятки домов Владивостока останутся без света
вчера, 14:12
Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье
вчера, 13:55
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
вчера, 12:05
На центральном рынке Уссурийска взрослые "развели" ребёнка на телефон
вчера, 20:47
Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
сегодня, 07:01
Юг Приморья накроют дожди и северный ветер
час назад
Северокорейский Ил-18 снова жёстко выбился из графика во Владивостоке

Обсуждаемое
вчера, 17:15
6

Жительница Владивостока призывает спасти уток-мандаринок от мусора
вчера, 20:47
6

Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
вчера, 21:38
3

Во Владивостоке следователи опросили очевидцев пасхального "боевика"
сегодня, 08:33
3

Во Владивостоке подросток разбил три десятка машин
вчера, 14:12
2

Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье
вчера, 11:10
1

Приморские роботы будут лить детали для вертолётов
вчера, 12:05
На центральном рынке Уссурийска взрослые "развели" ребёнка на телефон
вчера, 13:00
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
вчера, 12:26
"Шаг вместе": в Находке проходят встречи с инвалидами
вчера, 13:55
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье вчера, 08:16
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1352



Система Orphus

Александр Ролик: сделать всё, чтобы дети получали максимум внимания

Александр Ролик: сделать всё, чтобы дети получали максимум внимания
Глава приморского парламента посетил воспитанников реабилитационного центра
5 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: ЗС ПК

Председатель Законодательного cобрания Александр Ролик, являясь в Приморском крае куратором общероссийского проекта «России важен каждый ребёнок», посетил Лесозаводский социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних «Жемчужинка».

Сейчас в «Жемчужинке» находятся 58 детей в возрасте от 3-х до 18 лет. Они все имеют семьи, но в силу обстоятельств оторваны от дома. Основная причина – пьянство родителей. Средний срок пребывания детей в центре составляет три месяца, это время даётся родителям на исправление. При этом главная цель педагогов реабилитационного центра – постараться вернуть детей в кровную семью.

«Функция нашего учреждения – это оказание социально-педагогической, медицинской, психологической помощи несовершеннолетним и их семьям, – рассказала директор реабилитационного центра «Жемчужинка» Галина Лобода. – Это семьи, которые оказались в социально-опасном положении либо в трудной жизненной ситуации. Это те семьи, которые нуждаются в государственной помощи и поддержке. У нас есть также отделение нестационарной помощи, где работают специалисты по социальной работе с детьми, которые не проживают в нашем центре».

Педагоги реабилитационного центра стараются создать условия для нормального развития детей. В учреждении есть музыкальный класс, физкультурная комната, классы для занятий по развитию речи, математических способностей и другие. С воспитанниками работает психолог. В центре есть даже специальная комната для релаксации.

В «Жемчужинке» с детьми занимаются по тематическим программам – подготовка к школе, пожарная безопасность, изучение правил дорожного движения и многое другое. Дети здесь много читают. Поэтому председатель краевого парламента подарил местной библиотеке красочно изданную книгу писателя и путешественника Владимира Арсеньева «Дерсу Узала». Он с интересом пообщался с воспитанниками центра, ответил на вопросы детей.

Александр Ролик также осмотрел реабилитационный центр, в котором сейчас проводится капитальный ремонт в рамках акции, инициированной партией «Единая Россия», по сбору средств на оказание помощи пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Благодаря этому в здании произведена замена оконных конструкций и вставлены новые пластиковые окна.

«В реабилитационном центре «Жемчужинка» хороший коллектив, прекрасные педагоги, – отметил Александр Ролик. – Они делают всё от них зависящее, чтобы создать детям комфортные условия, чтобы они могли и учиться, и отдыхать, и, самое главное, получать заботу и тепло, которого им не хватает. Такие учреждения приносят пользу нашему обществу, подрастающему поколению. А органы власти и, в частности, депутаты Законодательного собрания будут делать всё, чтобы помогать и создавать условия для нормальной работы таких заведений. Наша задача – дать детям максимум внимания, чтобы они не испытывали ни в чём недостатка. Мы стремимся к тому, чтобы ребята, пройдя необходимый курс реабилитации, могли бы вернуться в семьи».


 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru