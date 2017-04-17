Из-за пала травы в посёлке Пластун сгорели два дома

16 апреля в посёлке Пластун Тернейского района случился крупный пожар в жилом секторе – сгорели два жилых дома, дворовые постройки и пилорама. Удалось установить, что причиной пожара стал неконтролируемый пал травы.

Как рассказали сотрудники краевого департамента гражданской защиты, площадь пожара в селе составила три тысячи квадратных метров. На борьбу с огнём ночью отправились 26 пожарных и девять единиц техники. В итоге никто из людей не пострадал, огонь был потушен. Сейчас специалисты разбирают остатки строений и проливают территорию.

Поселковые власти решают, где разместить погорельцев и как компенсировать им ущерб. Одновременно ищут тех, по чьей вине произошёл пожар.

Ещё одно чрезвычайное происшествие из-за палов травы случилось в Ольгинском районе - там сгорело четыре столба линий электропередачи, в результате без электроэнергии остались сёла Бровки и Щербаковка с населением 95 человек. Ночью электричество в Бровках было восстановлено, ремонт повреждённых ЛЭП в селе Щербаковка продолжается. В Артёмовском городском округе пожар повредил опору ЛЭП, в результате чего без света остались 175 домов частного сектора, в которых проживает 525 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Всего за минувшие сутки в крае потушено 28 пожаров на площади почти 450 гектаров в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники.

Как сообщает краевая пресс-служба, сейчас в Приморье действует 17 лесных пожаров, четыре локализованных, на площади более 220 гектаров. При этом в Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим, о чём ранее сообщало РИА «Восток-Медиа».

За его нарушение гражданам и организациям грозит административная и уголовная ответственность. В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: (423) 2-399-999, единый телефон пожарных и спасателей: 101.