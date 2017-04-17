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Юг Приморья накроют дожди и северный ветер

Юг Приморья накроют дожди и северный ветер
Из-за этого ухудшится ситуация на дорогах
7 минут назад
Погода | Приморский край
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Фото: pixabay.com

После комфортных праздничных выходных и потепления до +16 градусов погода во Владивостоке и других населённых пунктов муниципалитетах Приморья значительно ухудшится. Сегодня, 17 апреля, южный циклон сместится с Жёлтого моря на Японское и пройдёт вблизи побережья Приморья - на северо-восток, к острову Хоккайдо. На юге края начнутся дожди, к вечеру их интенсивность дождей увеличится, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на primpogoda.ru.

По данным синоптиков, днём в понедельник по краю максимальная температура воздуха составит +11…+18 градусов, на побережье +3…+10 градусов. В дальнейшем температурный фон понизится на 2–5 градусов.

Во Владивостоке сегодня будет облачно, небольшой дождь, температура + 8 - 10 градусов. Ветер 15 – 20 метров в секунду, вечером он усилится до 25 метров в секунду.

В ночь на вторник осадки распространятся на большую часть края, дождь в горных районах перейдёт в снег. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южной половине края, причём создадут сложную обстановку на дорогах.

На горных перевалах возможны гололёдные явления. На побережье региона ветер усилится до 20–27 метров в секунду. Днём во вторник, 18 апреля, Приморский край окажется в тыловой части циклонического вихря. Осадки и ветер начнут ослабевать, а к середине недели сохранятся лишь в отдельных районах.

 
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