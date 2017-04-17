Сегодня десятки домов Владивостока останутся без света

Начавшийся понедельник не станет исключением для сотрудников «Владивостокского предприятия электрических сетей». Ровно в 9 часов утра они приступят к плановому ремонту своих объектов. В связи с этим часть домов краевой столицы оставят без света: где-то на пару часов, где-то – дольше. В любом случае, по словам сотрудников муниципального предприятия, к 17:00 всё должно быть закончено.

Сегодняшний список домов выглядит следующим образом:

Адмирала Фокина: 1, 1а, 1б;

Батарейная: 1, 1а, 2, 2а, 3;

Громова: 2, 4, 6, 8, 10;

Двенадцатая: 4а, 6, 8;

Десятая: 13;

Калинина: 4, 4б, 6, 29, 29а, 31, 33, 35;

Киевская:5;

Маковского: 72, 73;

Одиннадцатая: 6б; 10, 11;

Пограничная: 2, 3а, 5;

Тухачевского: 30;

Шевченко: 21в, 21е, 23, 25, 29, 29а, 31, 31а, 31д, 33, 35, 35а, 35в, 37, 37г, 38, 38а, 39, 39б, 39в, 39г, 40 – 46, 48, 50, 54, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82.

«Приморский водоканал» в свою очередь в 9 часов отключит некоторым горожанам холодную воду. Ремонт запланирован на улице Луговой – в домах № 59 – 85. К 13 часам специалисты должны покинуть этот участок.