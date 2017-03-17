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Художники Владивостока предложили разгадать "Послания насекомых"

Художники Владивостока предложили разгадать "Послания насекомых"
Энтомологическая тематика новой выставки откровенно метафорична
сегодня, 22:10
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в залах Приморского отделения Союза художников на Алеутской, 14 открылась выставка «Послания насекомых». Её придумали Василий Галактионов и Дмитрий Рыжов – художники с уже сложившейся репутацией и известностью. РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало об их творческих акциях и выставках. Забронировав время и место для коллективного творческого высказывания на тему «насекомости», авторы идеи поначалу не представляли, сколько единомышленников им удастся собрать под свои знамёна.

«Вася сначала нахмурился… А через три дня у него уже был список из 25 желающих участвовать!» - рассказал один из идеологов «Послания насекомых», художник-каллиграф Дмитрий Рыжов.

 
В итоге работы для коллективной выставки представили около 36 художников – точное количество, по словам Василия Галактионова, подсчитать всё равно не удалось. Каждый интерпретировал тему насекомых по-своему – кто-то представил тщательно исполненные графические листы в духе старинных энциклопедий, другой обратился к импрессионистской традиции, третий собрал насекомых из металлических деталей конструктора, четвёртый решил выдать за насекомое улитку… Милослава Снигарь сделала несколько эмалевых панно, Евгений Андреев исполнил три классических «портрета»  - пчелы, ночной бабочки и жука, Елена Полетаева соорудила инсталляцию с огромным пауком, непрерывно «ткущим» паутину». Сами идеологи показали пример трудолюбия – и создали по нескольку крупных полотен: Василий – ярко-живописных, Дмитрий – насыщенных текстовыми фрагментами. Почти все работы художников на этой выставке откровенно метафоричны. Искусствовед Ольга Зотова в аннотации перечислила несколько источников философско-художественной традиции уподоблять общество сонму насекомых. Своими мнениями на открытии поделились и гости: арт-критик Александр Лобычев, художники Сергей Слепов и Владимир Снытко.  
 

«Обратите внимание на магию цифр! – призвал посетителей вернисажа Александр Лобычев. – Выставка открылась 17 марта в 17 часов и в 2017 году! Она, конечно, вызывает противоречивые эмоции, но это и прекрасно – значит, это живое начинание!»

Поздравил коллег с выставкой и председатель Приморского отделения Союза художников Илья Бутусов. Как и другие его коллеги, он признался, что ему радостно видеть яркие, оригинальные и зачастую провокационные работы молодых художников. Вернисаж получился многолюдным и оживлённым – наслаждаясь весенним теплом, художники и их друзья высыпали на Алеутскую и ещё долго беседовали об искусстве под шум автомобильных колёс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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