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Суд "завернул" очередную апелляцию по делу Игоря Пушкарёва

Суд "завернул" очередную апелляцию по делу Игоря Пушкарёва
Владивостокскому мэру придётся просидеть в СИЗО до конца весны
только что
Закон | Приморский край
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Фото: tvc.ru

Сегодня наконец завершил рассмотрение  очередной апелляции по делу мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, сообщает РИА «Восток-Медиа». Градоначальника всё-таки оставили в следственном изоляторе.

Сегодня в Московском городском суде состоялось очередное заседание по делу владивостокского мэра Игоря Пушкарёва, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Он касалось продления срок содержания градоначальника под стражей. Первое заседание по этому поводу состоялось в минувшую среду. Адвокаты, как обычно, настаивали на том, что Игоря Сергеевича можно выпустить из-под стражи под залог. Сторона обвинения, в свою очередь, заявляла, что Пушкарёву лучше остаться в СИЗО. В итоге суд не смог прийти к какому-то определённому решению и перенёс заседание на сегодня. В этот раз Игоря Сергеевича оставили под стражей. Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в Мосгорсуде, судья отказал Пушкарёву в апелляции. Владивостокскому мэру придётся просидеть в следственном изоляторе до 30 мая.

Стоит отметить, что это далеко не первая «завёрнутая» апелляция Пушкарёва. Защита мэра пыталась обжаловать практически все решения суда – однако результата это ни разу не приносило. Кроме того, недавно удар по позициям Пушкарёва нанесли сотрудники приморского управления антимонопольной службы и краевой прокуратуры. Они добились возвращения в суд первой инстанции дела «Востокцемента» о нарушении антимонопольного законодательства. Его возбудило УФАС. В ведомстве считают, что владивостокская мэрия намеренно ограничивала конкуренцию на рынке дорожных работ Владивостока.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что 9 марта Игоря Пушкарёва временно отстранили от должности. В связи с этим депутатам городской думы даже пришлось разрабатывать поправки в Устав города. Пока приморской столицей управляет заместитель градоначальника Константин Лобода - однако на этот пост уже появились новые кандидаты.

 
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