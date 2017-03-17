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Во Владивостоке уже отмечают День моряка-подводника

Во Владивостоке уже отмечают День моряка-подводника
Праздничные мероприятия продолжатся в воскресенье
8 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц уже сегодня поздравил моряков-подводников и  ветеранов подводных сил ТОФ с профессиональным праздником, который официально отмечается в воскресенье, 19 марта. Торжественный концерт прошёл в Доме офицеров флота во Владивостоке.

Как информирует пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, для офицеров, ветеранов и семей моряков-подводников выступили актёры Театра ТОФ.


 

 

 

19 марта в 12:00 состоится торжественная церемония возложения цветов и венков к Вечному огню мемориала «Боевая слава ТОФ» на Корабельной набережной. После марша роты почётного караула и оркестра запланировано возложение цветов к мемориалу «Подводная лодка С-56», памятному знаку «Пионерам подводного плавания на Тихом океане» и стеле «Город воинской славы».

День моряка-подводника – профессиональный праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота (ВМФ) Российской Федерации. Он был учреждён приказом главнокомандующего ВМФ в 1996 году. Выбор пал на 19 марта, так как именно в этот день в 1906 году появился указ императора Николая II о включении в классификацию судов военного флота подводных лодок. Тогда же в состав российского флота попали 10 подводных лодок. Первая из них — «Дельфин» — была построена в 1904 году, свою военную службу она начала во Владивостоке. В 1905 году во Владивостоке было создано первое в России подразделение подводников.


 

 

 

 

 

 
 
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