Выходные во Владивостоке: выставка кошек, "Примринг" и святой Патрик

На этих выходных во Владивостоке пройдёт несколько особенных мероприятий. Так, выставку кошек посвятят Дню святого Патрика, а горожане соберутся на митинг в честь возвращения Крыма в состав России, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Выходные во Владивостоке начнутся с необычной гимнастики. Ровно в 10:00 в субботу 18 марта всех желающих на набережной Цесаревича будут ждать врачи, чтобы рассказать о правильном уходе за полостью рта. Там же пройдёт челюстно-лицевая разминка.

В это же время в торговом центре «Седанка Сити» откроется выставка кошек в честь Дня святого Патрика. На ней будет проводиться костюмированный шоу-маскарад кошек и другие шоу.

В 11:00 на склоне 350 метров центра зимних видов спорта «Комета» состоятся соревнования по сноуборду в категории слоупстайл DC Slashbattle. Слоупстайл включает в себя акробатические трюки на специально подготовленных фигурах и трамплинах. К участию допускаются как взрослые, так и дети. Тогда же на «Примринге» намечено открытие сезона. В этот день организаторы запланировали картинг, мотокросс, квадрики и багги, а также пейнтбол.

В полдень дальневосточники по традиции дадут старт всероссийским мероприятиям в честь годовщины возвращения Крыма в состав России. Сторонники случившегося три года назад соберутся у мемориала «Боевая слава ТОФ» во Владивостоке.

Первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет намечено на 12:00. Соревнования будут проводиться в краевом Доме физкультуры. Там соберутся сильнейшие борцы Приморья, Хабаровского края, Амурской и Магаданской областей, а также Сахалина и Якутии.

В 16:00 Дальневосточный государственный институт искусств приглашает всех желающих на всероссийский фестиваль «Балалайка – душа России» и «День баяна, аккордеона и гармоники». Инициатором мероприятия является Российская академия музыки имени Гнесиных. Слушателей ждут выступления студентов института искусств, лауреатов и дипломантов международных и региональных конкурсов.

В этот день, кроме всего прочего, в ЦСИ «Заря» откроется персональная выставка японской художницы Митико Цуды «Наблюдающий лес». Представленные в экспозиции произведения Митико Цуды являются уникальным примером лаборатории по изучению движущегося объекта и его восприятия зрителем. Эксперимент ставится одновременно над изображаемым, над субъектом, временем действия и над системой, в которой существует эта коммуникация.

В воскресенье, 19 марта, в 11:00 во Дворце спорта «Юность» состоится открытое первенство Владивостока по самбо.

В полдень сразу несколько учреждений проведут мероприятия для детей. Так, в театре кукол юные горожане увидят музыкальную сказку «Заячья школа», а в театре Молодёжи - постановку «Приключения цыплёнка». Приморская краевая филармония в свою очередь организует музыкальную викторину «Что? Где? Когда?».

Центр современного искусства «Заря» в 14:00 проведёт мастер-класс по выставке «Вечный двигатель», на котором дети узнают, что такое оптические иллюзии и познакомятся с их разновидностями. Одним из способов создания иллюзии является техника самоколлажа, которую в своих работах активно использует Вячеслав Колейчук. Именно этой технике и будет посвящена практическая часть детской мастерской.

На Приморской сцене Мариинского театра в 14:00 гости вновь увидят одноактную оперу «Бастьен и Бастьенна». Чуть позже, в 15:00 труппа драматического театра ТОФ покажет мим-спектакль «Стрелочник».

Кроме этого в 15:00 в филармонии состоится гала-концерт победителей Дальневосточного конкурса «Голоса Приморья».

Все выходные в залах Приморского отделения Союза художников России будет проходить выставка «Послание насекомых», открывшаяся сегодня.