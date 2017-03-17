Виброкатки Приморья уже вибрируют в преддверии сезона дорожных работ

Сотрудники краевого предприятия «Примавтодор» продолжают готовить технику к сезону летних дорожных работ. Во всех филиалах предприятия завершается ремонт машин и оборудования.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, его сотрудники проводят профилактические ремонты асфальтоукладчиков, катков и виброкатков.

«Также идет ремонт и замена оборудования и части механизмов, необходимых для обновления производства на тридцати асфальтобетонных заводах и дробильных комлпексах. В Уссурийске завершается ремонт ресайклера», – добавил Дмитрий Горлов.

В этом году асфальтобетонный завод из Галёнок перемещён в Дальнегорск. Еще один асфальтобетонный завод для ремонта дорог в ТОР «Михайловский» переброшен в Уссурийск из Надеждинского филиала.

В2017 году «Примавтодор» выполнит работы по ремонту и содержанию дорог, восстановлению инфраструктуры после тайфуна «Лайонрок» и строительству новых дорог на общую сумму шесть миллиардов рублей. Первое асфальтирование должно начаться в мае. Под особый контроль будут взяты дороги Шкотово-Партизанск и Артём-Находка. В прошлом году РИА "Восток-Медиа" писало об ужасном состоянии этих трасс.