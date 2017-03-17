Вопреки МЧС: приморцы штурмуют лёд как в последний раз

Приморские спасатели попросили местных жителей не выходить на лёд - это стало крайне опасно в связи с установившимся теплом. Между тем любители подлёдной рыбалки продолжают бесстрашно штурмовать места, где ещё можно поймать корюшку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Тем, кто всё-таки решится на рыбалку, необходимо соблюдать меры безопасности. Кроме того, сотрудники МЧС напоминают, что в крае действует полный запрет на выезд на акваторию. Находясь на льду, важно периодически визуально оценивать своё местоположение относительно берега. «Известны случаи, когда от берега отрывались крупные льдины с находящимися на них людьми», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Между тем, несмотря на потепление и многочисленные новости о несчастных случаях, любители подлёдного лова продолжают пренебрегать безопасностью и отправляются на рыбалку как в последний раз. Даже в данный момент на льду акватории Амурского залива находится более 20 человек.

Сотрудники МЧС не перестают выдавать настоятельные рекомендации об отказе выхода на лёд. Однако при этом публикуют правила поведения в случае возникновения непредвиденных ситуаций. В случае провала в воду необходимо постараться не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание. Кроме этого, нужно широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку, чтобы не погрузиться в воду с головой. Выбираться надо осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если лёд выдержал, медленно откатиться от кромки и ползти к берегу.

Тем, кто увидел, как другой человек провалился, нужно вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101, а после этого вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой, также можно связать воедино шарфы, ремни или одежду. Не помешает сообщить пострадавшему криком, что идёте на помощь, это придаст ему силы и уверенности. Пытаясь вытащить пострадавшего, подползать к полынье очень осторожно, за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть верёвку или шарф или любое другое подручное средство. «Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лёд и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лёд», - напоминают спасатели.















