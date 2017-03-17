В деле директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова появился второй фигурант

Сотрудники ТИНРО-Центра выступили в защиту своего руководителя Льва Бочарова, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Также они рассказали, что силовики задержали заодно и первого заместителя директора, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Пресс-служба Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО) опубликовала первый официальный комментарий после задержания своего руководителя Льва Бочарова. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что его подозревают в превышении должностных полномочий. По неофициальной информации, против него возбудили дело из-за продажи белух за границу.

Пресс-секретарь Константин Осипов сообщил, что коллектив института единогласно поддерживает Льва Бочарова и надеется на объективное расследование дела. Осипов добавил, что в ТИНРО-Центре ожидают, что директор в конце концов вернётся на своё место. Кроме того, из сообщения представителя центра стало известно, что фигурантов в «деле белух» двое. Помимо Бочарова силовики задержали его первого заместителя - Юрия Блинова. В то же время, Осипов отметил, что благодаря усилиям руководства ТИНРО-Центр смог сохранить высокий уровень научно-исследовательской работы даже в самые непростые времена.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сегодня Фрунзенский суд Владивостока рассмотрит вопрос о мере пресечения для фигурантов дела. Следователи настаивают на том, что руководителей ТИНРО-Центра стоит поместить под стражу.