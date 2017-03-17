Харзе Иванычу в Приморском сафари-парке ампутировали лапу

В Приморском сафари-парке поселился самец харзы Иваныч. Зверь попал в капкан, поэтому ему пришлось ампутировать переднюю лапу по сустав, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как рассказали в сафари-парке, очевидцы обнаружили харзу на Ивановской трассе, поэтому попавшее в беду животное получил кличку Иваныч. По зубам и окраске специалисты определили, что харза совсем молодая – на вид ей около 2 лет. Зверь попал передней правой лапой в капкан, поэтому ему пришлось ампутировать кисть по сустав. Прооперировали и ухаживали за пострадавшим животным ветеринарные врачи Алексей Аносов и Василина Татаурова.

«Первое время харза чувствовала себя неважно, мало ела, постоянно спала в дупле. Сейчас спасённый зверь чувствует себя прекрасно, он набрал в весе, у него заблестела шерсть. Иваныч хорошо двигается и на трёх лапах», - рассказал директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Харза, или желтогрудая куница относится к хищным млекопитающим семейства куньих. В природе харзы живут и охотятся семьями. Хищники едят всех, кого смогут поймать. Их излюбленная добыча – кабарга. Самый крупный и ярко окрашенный представитель рода куниц водится в России - в Приморье и Приамурье.















