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Первая мембранная крыша в Приморье успешно перезимовала

Первая мембранная крыша в Приморье успешно перезимовала
Эта технология будет применяться в капитальном ремонте жилых домов
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье начали применять новую технологию ремонта мягких кровель – мембранные крыши. Первая из таких крыш в ЗАТО Фокино уже выдержала осенние дожди, холодную ветреную зиму и весеннее таяние снега. Ещё две аналогичных кровли вскоре появятся в посёлке Дунай. Мембранные кровли начнут шире применять в реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов.

«Мембраны в Приморье использовались и раньше, но преимущественно на промышленных и общественных зданиях. Например, мембрана использована во время ремонта здания цирка во Владивостоке. Такие крыши хорошо выдерживают все особенности приморской погоды», – рассказала представитель отдела технадзора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ольга Ковальчук.

По словам специалиста, мембранная технология простая и надёжная, сокращает срок ремонта. Строителям достаточно снять старый рубероидный слой, выровнять поверхность крыши и уложить пеноплексовый утеплитель. Сверху он накрывается геотканью и мембраной. Все примыкания к ограждениям и вентиляционным шахтам герметизируются и укрепляются прижимными планками, что исключает попадание влаги под мембрану. Производители мембран обеспечивают дополнительный контроль качества, давая 50-летнюю гарантию на материалы. Представители компании работают в регионе и лично выезжают на объекты, где проверяют точность в применении технологии.

Единственную опасность для мембран представляют вандалы. На таких крышах категорически запрещено находиться посторонним, и тем более – устанавливать любые конструкции. Для обслуживающего персонала на такой кровле оборудуются ярко-синие зоны, по которым разрешено перемещаться.

 
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