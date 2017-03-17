Завтра жители Владивостока займутся необычной гимнастикой

Сегодня пятница, 17 марта 2017 года, 12:24
В Хабаровске вслед за нефтяным пятном "всплыло" административное дело
В Хабаровске вслед за нефтяным пятном "всплыло" административное дело
Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
Токаревскую кошку во Владивостоке "затопило" нефтепродуктами
Токаревскую кошку во Владивостоке "затопило" нефтепродуктами
Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
Последний рабочий день этой недели в Хабаровске будет солнечным
Последний рабочий день этой недели в Хабаровске будет солнечным
Регионы:


Популярное
вчера, 18:26
В Артёме взорвался бензовоз с топливом
вчера, 16:06
Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
сегодня, 09:30
Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 20:17
Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
вчера, 17:46
Владимир Миклушевский раскрыл картельный сговор в Приморье
вчера, 12:36
Директора ТИНРО-Центра Льва Бочарова хотят поместить под стражу
сегодня, 08:41
Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
вчера, 13:15
Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
вчера, 17:27
Полиция Приморья задержала поджигателя торгового центра
вчера, 16:20
Следователи выясняют обстоятельства гибели школьника во Владивостоке

Обсуждаемое
вчера, 16:06
12

Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
сегодня, 08:41
6

Бывшего строителя Приморского океанариума Шишова освободят досрочно
вчера, 17:46
4

Владимир Миклушевский раскрыл картельный сговор в Приморье
сегодня, 09:30
3

Приморцы будут летать во Вьетнам со стюардессами в бикини
вчера, 12:25
2

Очередной конкурс перевозчиков подарил Хабаровску шанс на маршрут № 70
вчера, 13:15
2

Экс-директор "Радиоприбора" не признал свою вину в суде
вчера, 14:28
2

В Приморье планируют посеять в землю шесть тонн кедровых орехов
вчера, 18:55
2

Хабаровск и Фуюань продолжат развивать магазины беспошлинной торговли
вчера, 18:26
2

В Артёме взорвался бензовоз с топливом
вчера, 20:17
2

Многодетная мать погибла на просёлочной дороге в Приморье
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего 15.03.2017
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах 15.03.2017
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 225



Система Orphus

Завтра жители Владивостока займутся необычной гимнастикой

Завтра жители Владивостока займутся необычной гимнастикой
Они соберутся на набережной Цесаревича
только что
Здоровье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

День здоровья полости рта в этом году пройдёт и во Владвиостоке. При этом мероприятия начнутся уже завтра. Главная цель предстоящего события  – рассказать населению о соблюдении правил гигиены полости рта, а также осведомить о взаимосвязи здоровья зубов с уровнем здоровья других органов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В преддверии всемирного Дня здоровья полости рта во Владивостоке пройдёт специальное мероприятие. Жители города могут подойти завтра, 18 марта, в 10:00 на набережную Цесаревича, где их будет ждать стомотолог. Медик расскажет о том, как сохранить свои зубы здоровыми.

Приморцам не только объяснят, как правильно ухаживать зубами, но и проведут гимнастику для мышц челюстно-лицевой области. На встрече будут присутствовать главный стоматолог Приморского края по профилактической стоматологии Елена Русакова, главный врач краевой детской стоматологической поликлиники Елена Андреева Васильевна, а также студенты и сотрудники ДВФУ.

«Более 90% населения Земли страдают от различных стоматологических заболеваний, причём многие из них можно легко устранить на ранней стадии либо предотвратить вовсе, если подходить с большой ответственностью к личной гигиене полости рта. Исходя из этого, в 2008 году мировая стоматологическая федерация утвердила Всемирный день здоровья полости рта, который ежегодно празднуется 20 марта», - рассказали организаторы.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru