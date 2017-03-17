Завтра жители Владивостока займутся необычной гимнастикой

День здоровья полости рта в этом году пройдёт и во Владвиостоке. При этом мероприятия начнутся уже завтра. Главная цель предстоящего события – рассказать населению о соблюдении правил гигиены полости рта, а также осведомить о взаимосвязи здоровья зубов с уровнем здоровья других органов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В преддверии всемирного Дня здоровья полости рта во Владивостоке пройдёт специальное мероприятие. Жители города могут подойти завтра, 18 марта, в 10:00 на набережную Цесаревича, где их будет ждать стомотолог. Медик расскажет о том, как сохранить свои зубы здоровыми.

Приморцам не только объяснят, как правильно ухаживать зубами, но и проведут гимнастику для мышц челюстно-лицевой области. На встрече будут присутствовать главный стоматолог Приморского края по профилактической стоматологии Елена Русакова, главный врач краевой детской стоматологической поликлиники Елена Андреева Васильевна, а также студенты и сотрудники ДВФУ.

«Более 90% населения Земли страдают от различных стоматологических заболеваний, причём многие из них можно легко устранить на ранней стадии либо предотвратить вовсе, если подходить с большой ответственностью к личной гигиене полости рта. Исходя из этого, в 2008 году мировая стоматологическая федерация утвердила Всемирный день здоровья полости рта, который ежегодно празднуется 20 марта», - рассказали организаторы.