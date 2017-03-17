Сервисный персонал для ВЭФ-2017 будут обучать в специальном центре

В Приморье идёт серьёзная подготовка к очередному Восточному экономическому форуму. Уже сейчас известно точное количество обслуживающего персонала, которое потребуется для заботы о делегатах и гостях форума. Это будут не только волонтёры, но и нанятые сотрудники с соответствующей квалификацией – официанты, горничные, операторы внутренней уборки. Всего предусмотрено задействовать 20 категорий специалистов. Около тысячи – это специализированный персонал.

Для подготовки сервисного персонала третьего ВЭФ и других масштабных мероприятий в Приморье решено создать специальный центр на базе учебных заведений. Площадками для обучения станут Приморский политехнический колледж, Колледж технологий и сервиса, Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж, а также вузы - ДВФУ и ВГУЭС. По словам директора департамента образования и науки Приморского края Оксаны Мартыненко, сейчас разрабатывается шаблон сервисного стандарта ВЭФ. На основании согласованного с Росконгрессом документа будет разработана методическая база для обучения и аттестации персонала. Росконгресс уже утвердил помесячную программу подбора, подготовки и повышения квалификации сервисного персонала Восточного экономического форума.

На заседании организационного штаба по подготовке и проведению ВЭФ, которое накануне провёл губернатор Владимир Миклушевский, было объявлено, что в новом центре сертификации будет ежегодно проходить подготовку сервисный персонал не только для Восточного экономического форума, но для других масштабных мероприятий. Губернатор отметил, что важно обучать молодёжь в рамках стандартов World Skills – чтобы сервис в Приморье был на международном уровне.