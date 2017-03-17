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Старшеклассники Владивостока встретятся с ректором ВГУЭС

Старшеклассники Владивостока встретятся с ректором ВГУЭС
Завтра в вузе пройдёт день открытых дверей
только что
Наука и образование | Приморский край
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Фото: vvsu.ru

Сотрудники Владивостокского государственного университета экономики и сервиса рассказали, почему выпускникам нужно поступать именно к ним. Помимо большого количества бюджетных мест студентам предлагают и финансовую поддержку, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Завтра, 18 марта, во ВГУЭС пройдёт день открытых дверей. Старшеклассникам обещают встречу с ректором и президентом ВГУЭС, директорами институтов, заведующими кафедрами, ответственным секретарём приёмной комиссии. Гости узнают о плюсах, которые они получат при поступлении.

«Высокобалльникам, приезжающим из других городов, оплачивается проезд или перелёт до Владивостока. Набравшие от 190 баллов и выше будут получать повышенную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Они также получают льготы на обучение в автошколе ВГУЭС и скидки на дополнительные языковые программы», - поделилась начальник управления по работе со студентами Татьяна Жаворонкова.

Представители университета добавили, что по итогам Национального рейтинга - 2016 вуз вошёл в топ-100 лучших по России. Средний проходной балл ЕГЭ по одному предмету в прошлом году составил 68,5 балла.

В 2016 году ВГУЭС принял студентов из Китая, Кореи, Молдовы, Нигерии, Японии, Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Свои документы также подали выпускники из 62 регионов РФ.

Профориентационные и консультационные площадки начнут свою работу в 11:00 в холле зимнего сада ВГУЭС и холле театра «Андеграунд». Торжественное приветствие ректора и президента ВГУЭС намечено на 12 часов.

 
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