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Авария с грузовиком серьёзно осложнила движение в центре Владивостока

Авария с грузовиком серьёзно осложнила движение в центре Владивостока
Сегодня в приморской столице собралось несколько мощных пробок
9 минут назад
Транспорт | Приморский край
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Фото: dpscontrol.ru

Сегодня, 17 марта, утром дороги Владивостока оказались загружены меньше обычного. Плотность общегородского трафика составила 4 балла, сообщает РИА «Восток-Медиа». Тем не менее без нескольких крупных заторов не обошлось.

Плотнее всего машины двигались по проспекту 100-летия Владивостока. Мощность пробки от улицы Магнитогорской  до остановки «Молодёжная» менялась от 7 до 8 баллов. Этот затор продержался два часа.

Перед последним рабочим днём недели владивостокским водителям пришлось постоять на объездной дороге в сторону бухты Патрокл. На этом участке произошло ДТП, из-за которого движение на время оказалось практически парализованным.

Ещё одна серьёзная пробка собралась на улице Русской по направлению к Выселковой. Автомобилисты «ползли» от остановки «Кутузова» до микрорайона Снеговая Падь почти час. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность трафика в этом направлении варьировалась от 6 до 8 баллов. Проблемы с движением наблюдались на дороге от улицы Выселковой  до Рудневского моста, а также с Луговой до Снеговой. Этот затор сковал улицы Стрелочную и Деревенскую.

Сейчас пробка начала собираться на Светланской в сторону Луговой. За стадионом «Авангард» произошла авария с участием микрогрузовика. В результате целая полоса движения оказалась частично перекрыта. 


 
 
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