Приморские пенсионеры примут участие в компьютерном чемпионате

Приморцы готовятся принять участие в региональном этапе VII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Отборочные туры с заданиями на поиск информации в Интернете проведут во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. Пенсионерам предстоит продемонстрировать навыки работы в личном кабинете портала госуслуг, выполнить задание по работе в системе Государственной информационной системе (ГИС) ЖКХ, найти что-либо в Яндексе и продемонстрироать умение обращаться с планшетом.

Как сообщили сотрудники департамента труда и социального развития, участники с наилучшими результатами сразятся затем на краевом этапе интеллектуальных состязаний. Лидеры двух категорий «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь» получат шанс представлять Приморье в финале всероссийского чемпионата. Он пройдет с 25 по 27 мая в Санкт-Петербурге.

Приморцы дважды принимали участие в чемпионате России по компьютерному многоборью для пенсионеров. Впервые в 2015 году слушательница компьютерных курсов из Спасска-Дальнего Зинаида Ким боролась за победу в финале, проходившем в Казани. В 2016 году в Новосибирске участнице соревнований Надежде Пономаренко из Арсеньева удалось попасть в пятерку призеров.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что с февраля 2014 года приморские пенсионеры имеют возможность бесплатного обучения компьютерной грамоте в рамках национального проекта «Бабушка и дедушка онлайн». За это время свидетельства об окончании курсов получили около двух тысяч пожилых людей.

Сегодня бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров проходят во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания населения. В программу активно включились жители Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего, Лесозаводска, Уссурийска, Партизанска, Хороля.