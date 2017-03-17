Ночью во Владивостоке неизвестные сожгли иномарку

Минувшей ночью во Владивостоке сгорел очередной автомобиль, сообщает РИА «Восток-Медиа». По предварительной информации, машину подожгли неизвестные.

Пятница в приморской столице началась с очередного «огненного» происшествия. Возле дома № 7 на улице Гамарника загорелся легковой автомобиль Toyota Sprinter. Инцидент произошёл почти в час ночи. Очевидцы сообщают, что произошёл сильный хлопок, который переполошил весь район. Потом машина загорелась. На место происшествия вызвали пожарных. Огнеборцы приехали через пять минут. Как сообщают в пресс-службе приморского управления МЧС, в 1:15 пламя удалось потушить. Причины произошедшего ещё предстоит выяснить специалистам. По предварительной информации, машину подожгли намеренно. Об этом свидетельствуют следы от сгоревшей жидкости, ручейком протянувшиеся по асфальту к капоту авто. Судя по всему, Toyota облили чем-то горючим и подпалили.

Стоит отметить, что случившийся пожар - не единственный в Приморье за последние сутки. В четверг край отметился сразу двумя подобными происшествиями. Так, в Партизанске загорелся торговый центр «ГУМ». Его поджёг 30-летний местный житель. Он хотел поживиться в одной из торговых точек и забрался туда, разбив окно. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил «похулиганить» и устроил пожар. Кроме того, вечером 16 марта в Артёме загорелся бензовоз. По предварительной информации, возгорание произошло в момент перелива топлива в машине. Пламя в считаные секунды охватило кабину и цистерну бензовоза. После этого произошёл взрыв.